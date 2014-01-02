港报财经评论：今年敏感点：中美息率--经济日报1月2日

今年敏感点：中美息率/林瑞芬

记得展望2013年，欧、美债务问题最紧张时间也集中在上半年度，上半年港股料受消息敏感而反覆，又盼望有惊无险，关键在中国内地政经因素渐上轨道。回顾2013年，全年恒指累计上升2.87%至23,306。上半年确是惊险的一段，恒指由2月高位23,944跌到6月低见19,426，之后下半年从谷底反弹，整体趋好，有短时间连小价股都热，属有“落”有“上”市。

回看，全年市况波动，关键侧重市场息率的牵引，由去年2月中央主动略为收紧银根始，到6月现水紧荒，中国内地市场息率正有序提升台阶，以3个月SHIBOR图显示，去年上半年台阶在近4厘，下半年已提升至约4.7厘，如趋升势不变，今年上半年之台阶很可能是约5厘。踏入去年下半年，则由担心美国QE量缩左右，最终成真，美债十年息由低位1.7厘抽升至现水平近3厘。

据央行调查统计司司长盛松成最近在外地传媒撰文指出，近期市场利率的上升不单是短期性，可能是全面、趋势性上升。原因有三：一是投资率将基本稳定或小幅下跌，而下跌幅度会小于储蓄率跌幅，资金供给难以支持固定资产投资资金需求，使市场息率上升。二来，利率市场化。三来，美元利率可能趋升，间接推升中国内地长期息率。

股市俗称金鱼缸，顾名思义，无水不欢，息率提升无疑是最大禁忌，预示投入市场博弈的资金成本提升，而成本提高要更高的回报先可以平衡，也可以令参与者减少赌注，或更有选择性的避重就轻。机会成本，对投资者作决策，确是至关重要的因素。试想，去年A股连续四年跑输大市，沪指年跌6.75%，而人民币升值3%，若以存款一年息又有3厘计算，安稳放于银行收取利息收入，好过投入沪指。

所以，今年若中、美市场息率（指的不是官方，始终两者没加官息条件，前者要以积极处理地方债维稳经济为重不宜加官息，后者要令经济复苏苗头壮亦不宜于今年加官息）还是偷步上扬，对港股来讲仍是关键之波动源。尤其美息提升，美国经济复苏势头比中国经济面更吸引，资金由海外回流浪接浪，首当其冲是新兴市场。事实上，2013年已出现个两波，港股也受拖累。(B05)

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国指料升两成，今年目标12,800/余少文

展望2014年，大行普遍继续看好中资股，国指平均目标约12,885点，较去年底有近20%潜在上升空间，今年看好保险、证券、手机支付等行业股份。中港股市2013年最后一个交易日造好，2013年虽是好头好尾，可惜A股跟H股在整个年头表现只是一般，沪深300指数全年跌192点或7.7%，收报2,330点；国企指数则跌620点或5.4%，收报10,816点。

环保概念股去年跑赢大市，10只主板H股升幅超过1倍，当中4只为环保概念股，主要是国策所扶持；至于跌幅最劲是黄金股和煤炭股，占去十大跌幅榜七个席位，煤炭股的表现是最令人失望，惟不排除今年跌势可能喘定及复苏，但会继续撑保险股和证券股，手机支付概念股会是黑马。

虽然利率市场化对保险股带来影响，但保险股目前的大部分盈利来自股市，过去至今都强调只要中国内地股市好，保险股一定好。既然是中资股大看好的投资者，自然继续看好中国内地股市和本港中资股，如瑞信给予上证A股指数今年目标为2700点，以去年底收市计算，潜在上升空间约22%。汇丰环球研究则给予沪深300指数目标2,800点，潜在上升空间约20%，若然预测成真，则保险股今年仍然有运行，尤其龙头中国人寿 。

一直关注的QDII2即港股直通车，至今仍未公布，认为是国指今年上升的主要动力来源，再加上中国内地股市向好预期的带动，中信证券 、海通证券 、中国银河 等证券股当然值得留意。而证券商对国指今年目标由10,347点至15,000点不等，平均值为12,885点，以去年底收市计算，潜在上升空间逾19%，瑞信看国指最牛。回顾证券商对2013年的预测，平均值为12,200点，虽然去年年头已达到目标，若然今年预测继续成功，则中资股仍然值得追捧。

当然，中资股今年要升至12,800点或以上水平，不会一帆风顺，因为流动性问题仍会困扰中国内地股市并间接打击中资股，故A股和国指今年仍会震荡，尤其是年头，因为好消息公布得七七八八，QDII2又迟迟未公布，只要有小小坏消息便可以拖垮大市。虽然国指过去一个多月在10,500点至11,500点区间上落，但农历年在今个月底，交投又会逐渐缩减，容易给予大户舞高弄低的机会。(B03)