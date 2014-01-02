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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 09:43 BJT

****《港报快速浏览》--1月2日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：--明报                                                            
 港报社评：激进本土派为“真普选”拆台--星岛日报                              
 港报社评：中国制造业转弱，经济有下行之忧--信报                              
 港报社评：“钱”进环球股市，东方不亮西方亮--经济日报                        
 港报社评：主流民意希望依法理性讨论普选--文汇报                              
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：今年敏感点：中美息率--经济日报1月2日                          
 港报财经评论：股市两极走势--信报1月2日                                      
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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