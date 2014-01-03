《中国债券市场每日交易备忘》--1月3日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国五矿股份30亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中行和农行主承 中国铝业 20亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，农行和北京银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 无 ============================================================================ 三、缴款： 无 ============================================================================ 四、还本付息： 无 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国外汇交易中心周四发布2013年银行间本币市场交易100强，国家开发银行 拔得头筹，光大银行< 601818.SS> 和中国银行 紧随其后。 --亚洲第二大炼油商--中国石油化工股份有限公司 周五称，证监会对公司发行A股可转债 批复的六个月有效期已过，在有效期内本次发行未启动，该次可转债发行批复已自动失效。 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞/丁淑琴)