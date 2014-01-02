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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 09:55 BJT

中国企业：中国电信集团旗下网游公司公开征集投资者，计划融资3亿元

路透上海1月2日 - 中国三大电信运营商之一的中国电信集团旗下网络游戏公司--炫彩互动网络科技有限公司近日公开征集投资者，并计划筹资3亿元人民币。

中国电信集团周四在国内媒体刊登的公告称，集团本着通过引进投资者做大做强企业的原则，公开征集有实力的投资者，并视所征集到的投资者的情况确定合作方式。

其对战略投资者的要求包括：内资背景；主要业务与互联网、移动互联网、游戏、文化创意相关产业，并在业内具领先地位；同等条件下优先考虑上市公司，上市公司市值不低于50亿元。

若是财务投资者，其条件包括内资背景；具备出色投资业绩、充沛行业资源的知名基金；管理资金规模不低于20亿元等。

炫彩公司去年9月在江苏南京成立，注册资本2亿元，是中国电信集团继天翼视讯后第二个迈向资本独立运作的公司。目前炫彩公司拥有1.2亿注册用户，月活跃用户3,000万户。

据此前国内媒体报导，中国电信集团在炫彩互动成立之初，对其业务发展看好，计划在5-6年内使之成为中国电信集团旗下八大产品基地首个成功上市的改制公司。中国电信其他产品基地包括在广东的爱音乐基地、福建的动漫基地、浙江的天翼阅读基地等。

中国电信集团旗下的通讯主业由其旗舰子公司中国电信 经营。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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