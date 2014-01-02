中国企业：中国电信集团旗下网游公司公开征集投资者，计划融资3亿元

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
路透上海1月2日 - 中国三大电信运营商之一的中国电信集团旗下网络游戏公司--炫彩互动网络科技有限公司近日公开征集投资者，并计划筹资3亿元人民币。
中国电信集团周四在国内媒体刊登的公告称，集团本着通过引进投资者做大做强企业的原则，公开征集有实力的投资者，并视所征集到的投资者的情况确定合作方式。
其对战略投资者的要求包括：内资背景；主要业务与互联网、移动互联网、游戏、文化创意相关产业，并在业内具领先地位；同等条件下优先考虑上市公司，上市公司市值不低于50亿元。
若是财务投资者，其条件包括内资背景；具备出色投资业绩、充沛行业资源的知名基金；管理资金规模不低于20亿元等。
炫彩公司去年9月在江苏南京成立，注册资本2亿元，是中国电信集团继天翼视讯后第二个迈向资本独立运作的公司。目前炫彩公司拥有1.2亿注册用户，月活跃用户3,000万户。
据此前国内媒体报导，中国电信集团在炫彩互动成立之初，对其业务发展看好，计划在5-6年内使之成为中国电信集团旗下八大产品基地首个成功上市的改制公司。中国电信其他产品基地包括在广东的爱音乐基地、福建的动漫基地、浙江的天翼阅读基地等。
中国电信集团旗下的通讯主业由其旗舰子公司中国电信 经营。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。