金属期市：新年伊始伦铜涨升，寄望中国经济复苏推动需求

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
全球经济前景乐观及中国复苏的预期支撑铜价。
中国预计2013年全年规模以上工业增加值增长9.8%左右，经济则料增长7.6%，增速略高于7.5%的官方目标，而略低于2012年的7.7%。
但中国周三公布的官方数据显示，中国12月工厂活动略为回落，因出口订单和产出较疲弱。这进一步显示虽然中国经济仍然具有韧性，但2013年底失去了部分动能。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，12月制造业采购经理人指数(PMI)为51，比上月回落0.4个百分点，且该数据低于路透访问分析师预估中值51.2。
精炼铜短缺也为铜价提供支撑。LME铜库存MCUSTX-TOTAL周二继续下滑，降至366,425吨，为2013年1月以来最低。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 于春红)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。