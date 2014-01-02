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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 10:07 BJT

金属期市：新年伊始伦铜涨升，寄望中国经济复苏推动需求

全球经济前景乐观及中国复苏的预期支撑铜价。

中国预计2013年全年规模以上工业增加值增长9.8%左右，经济则料增长7.6%，增速略高于7.5%的官方目标，而略低于2012年的7.7%。

但中国周三公布的官方数据显示，中国12月工厂活动略为回落，因出口订单和产出较疲弱。这进一步显示虽然中国经济仍然具有韧性，但2013年底失去了部分动能。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，12月制造业采购经理人指数(PMI)为51，比上月回落0.4个百分点，且该数据低于路透访问分析师预估中值51.2。

精炼铜短缺也为铜价提供支撑。LME铜库存MCUSTX-TOTAL周二继续下滑，降至366,425吨，为2013年1月以来最低。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 于春红)

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