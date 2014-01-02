专栏节选 :从金砖四国到发达四国，2014年的巨变与转机--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月2日出版的当期「老谢开讲」专栏)

二○一三年已走入历史，在这一年当中，全球金融市场出现了几十年罕见的新变化，例如，黄金的价格从一二年最后一个交易日的一六五四．九三美元，一三年则跌破一二○○美元关卡，金价全年大跌二七％，是连涨十二年之后，首度出现大回档局面，跟着黄金上涨的白银则从三十美元跌到十九．五七美元，跌幅是三四．四％，白金也跟着拉出一三％的跌幅，这些过去被视为保值兼避险的工具，在一三年全都灰头土脸。

全球股市则出现十分有趣的新变化，最醒目的是一三年有安倍三支箭加持的日本股市，在一三年最后一刻，日圆贬破一○五日圆关卡，日经指数则出现大涨走势，日经指数最高涨到一六三二○．二二点，全年度涨幅达五六．七％，这是日本自一九七二年以来，四十一年来最大的涨幅。

很多人对安倍的三支箭有正反两面的看法，但日圆贬值对日本企业获利的挹注是显而易见的，像丰田汽车在一三年会计年度全年净利六九二○．七亿日圆，一四年上半会计年度净利已逾一兆日圆，软体银行单季获利从五四○亿跃升到二三八二亿日圆，本田汽车从七六四亿跃升到一二二五亿日圆，可看出日股的大涨是「有基之涨」。

沉寂与失落二十年的日本再起，美国也在页岩气与ＱＥ（量化宽松货币政策）助阵之下，拉出一九九七年以来的十六年最大涨幅，美国各大指数全年都拉出很大涨幅，其中道琼指数写下一六五二九．○一点的历史天价，全年度大涨二五．九四％，标普五○○也创了一八四四．八九点的历史新纪录，全年涨幅达二九．○九％，那斯达克全年更大涨三七．五七％，费城半导体指数上扬三八．四％，这是美国金融海啸以来，股市表现最好的一年。

一些科技网路大企业股价纷纷创下惊人天价，像谷歌股价创了一一二○．五美元历史天价，亚马逊涨到四○五．六三美元，谷歌市值朝四○○○亿美元迈进，准备挑战苹果，而亚马逊则准备挑战二○○○亿美元市值，其他如脸书涨到五十八．五八美元，特斯拉涨到一九四．五美元，NETFLIX涨到三八九．一六美元，PRICELINE涨到一一九八．七五美元，都令人惊艳。

欧洲股市由德国领航，在一三年写下九五九四．三五点的历史新纪录，一三年德国DAX指数全年大涨二五．四八％，这是德国股市罕见的巨大涨幅，德国股市勇冠三军，也正式向全球宣告欧债危机已缓和下来。欧洲成熟国家如法国股市一三年涨幅一七．四一％，英国股市也有一四．一四％的涨幅，而欧猪国家也有不错表现，例如，希腊股市上涨二二．五％，义大利上涨二四．○七％，西班牙上涨二○．二三％，一三年欧盟各国经济纷纷出现正成长。

这些成熟经济体股市表现出色，可从全球共同基金的资金流向看出端倪：一三年全球共同基金流向美国有一二七七．四一亿美元，流到欧洲有四五八．八八亿美元，流到日本有四三三．八九亿美元，反观过去热钱最常流去的地方，如金砖四国出现三十．九七亿美元的资金净流出，欧非中东新兴市场流出六十四．七二亿美元，最具代表性的是土耳其股市，在一三年下跌一五．七二％，与巴西股市、智利股市并称全球三个最惨烈的市场，拉丁美洲过去一直是热钱流入最积极的区域，一三年共同基金也净流出八十四．五三亿美元。

而连涨五年的亚洲新兴市场以东协股市为主，一三年也出现三十二．一四亿美元的资金净流出，造成泰国股市全年下跌五．三二％，印尼股市下跌二．六四％，菲律宾股市小涨一．一三％，受到东协市场股市下跌影响，新加坡股市全年也小跌○．四％。

整体来看，成熟市场表现比新兴市场出色，于是刚出版的英国《经济学人》周刊在论断一四年世界经济时，也断言「发达四国」将取代「金砖四国」，《经济学人》所说的「发达四国」指的是美、日、德、英四国，这四个国家股市在一三年都拉出大涨幅，尤其是日本、美国、德国；反观金砖四国，除了印度上涨八．八四％，表现相对出色外，巴西全年下跌逾一五％，俄罗斯则小跌，至于中国则让人跌破眼镜。

《经济学人》在一四年的经济大预言中，表示一四年全球经济成长最耀眼的国家，中国将跌出前十二名行列，一四年经济成长耀眼的经济体在非洲，前年从苏丹分裂出来的南苏丹，一四年恢复生产石油，ＧＤＰ（国内生产毛额）成长将高达三五％，而蒙古则因大型金铜矿厂OYU TOLGOI在一四年投产，将使蒙古国的ＧＤＰ大幅拉升到一五％，国民幸福指数最高的不丹，则因大型水力发电项目开始营运，全年ＧＤＰ成长将逾九％。

不过这些高速成长的都是经济小国，成熟经济体将重夺经济主导权，《经济学人》在文章中提及：「中国在一四年仍然会加速成长，但美国已清理好银行的有毒资产，加上页岩气开发成功，为制造业灌注了新活力，美国经济对全球成长的贡献，将是八年来第二度超越中国。美国、欧洲、日本经济重振，跨太平洋、跨大西洋贸易协定，是西方重夺经济主导权的有力证明。」

《经济学人》也提到金砖四国面临巨大调整，经济活力不若以往。《经济学人》提到中国时特别强调：「中国近年来的经济成长，有部分只是海市蜃楼。」文章中提及：「中国的银行轻易批出贷款，未考虑到企业的还款能力，情况俨如九○年代的日本，和千禧年的美国。虽然中国在一四年银行业尚未面临崩坏调整，但偿还贷款的步伐会放缓。」

中国潜藏的资产泡沫与银行业呆帐危机，也影响了中国股市的发展，像是以中国银行为主的上证在一三年却下跌八．六四％，而以科技产业为主的深圳股市却上涨一七．一五％，至于创业板则更是大涨六九％。中国的股市表现在各种不同面向，像一三年科技股表现出色，网路产业更令人叹为观止，例如腾讯股价涨到五○二港币，市值已突破九二○○亿港币；但是在银行，大型原物料产业的上证全年都是跌势连年，像中国建设银行就从年初的五．一九人民币跌到三．八人民币，中国铝业从一二．三六跌到三．○一人民币，宝钢从七．六八跌到三．八五人民币，都可看出中国股市的缩影。

回头看过去改革开放崛起的旧势力正陷入困难调整，反而是网路、电子商务、电信带出中国新经济面貌，这是中国在习李主导「调结构」，或是汪洋在广东主政喊出的「腾笼换鸟」政策下必然产生的新调整，中国新经济站起来，旧经济明显陨落。

另一个是联准会主席柏南克将在一四年一月三十一日卸任后，美国ＱＥ新方向，过去五年，富裕国家的中央银行压低利率，大举买债，扮演全球经济救世主，但一四年则是变数很大的一年，一方面，成熟市场股市在一三年都出现大涨行情，一四年在高基期压力下，变数会很多。

实体经济正加快复苏的脚步，欧洲领导人的宏观经济失误减少，全球金融市场将密切注意中央银行的一举一动，尤其新任主席叶伦女士的新政策，会带出什么样的新气象，很快就会揭晓。

一四年的投资市场会有显着的变化，金融市场不会再像过去几年一样，都在憧憬联准会的加码放水，一四年的联准会基本政策是「由放转收」，让投资人心态慢慢调整。一三年美国股市有五十个交易日缔造历史新高纪录，这是九五年以来最多的纪录，也代表股市潜藏风险跟着加大。

一四年的投资主调，应放在美国联准会的动作上面，一三年五月二十二日柏南克出来喊ＱＥ退场，但这只是示警而已，柏南克透过心战喊话，是要让市场投资人接受「收水已成定局」的现实，让市场可以成功摆脱「不能没有联准会」这条资金大水喉支持的心魔，成功「进化」为数据好转，代表美国经济更强劲的喜讯，带动美股节节上扬，这是柏南克高明的手法。

一四年的投资主题会是「宽松日子倒数，但升息路仍漫长」。一四年投资，大家必须盯住三项指标，一是美国失业率从七％到六．五％，十年期公债殖利率三％，以及三十年期房贷利率六％。随着美国实体经济好转，失业率将有显着改善，一四年失业率降到六．五％的退市警戒线可能性很高，但失业率降到六．五％，ＱＥ还不一定会退场，还要看消费者物价指数，尤其是联准会特别重视的ＰＣＥ（PERSONAL CONSUMPTION EXPENDITURE，个人消费支出），特别是扣除能源及食物后的核心ＰＣＥ，核心ＰＣＥ逼近二％，代表通缩威胁不再，很可能是ＱＥ退场的关键时刻。

除了失业率、ＰＣＥ，十年期公债殖利率也是一项观察指标，因为这是美国乃至全世界最重要的借贷利率基准，一三年结束前，美国十年期公债殖利率一度蹿升到三％以上，如果从一三年中的一．六二％来算，十年期公债殖利率拉升了近一倍，十年期公债殖利率飙向三％，三十年债挑战四％，都对债市带来很大反转压力，股市也因债券殖利率冲高让蓝筹股失色，道琼指数在挑战一六五○○的历史高点之后，步伐恐将放慢。

从技术分析来看，十年期公债殖利率的三．四％是一项重要观察指标，因为这是金融海啸后的高点与经济复苏以来的高点，连结的上升趋势线的压力区，一旦债息突破这个压力区，金融市场可能会有一场大变化，一四年的投资教战守则必须记住这几个有用的讯号。

台股在一三年拉出一一．九九％的涨幅，在亚洲股市中涨幅仅次于日本和越南，这是在一二年证所税冲击下，台股意外的好表现，主要原因是过去两年台股的低涨幅，不过值得一提的是，台股的个股波幅仍居世界之冠，一三年台股涨四倍的个股有华亚科与晟钛；涨三倍的有阳程与东隆兴；涨两倍的个股超过二十档，最具代表性的有美律、贸联、大塚、鲜活、实威、彩晶及儒鸿。

相对美股指数比台股涨二倍到三倍，一三年美国有SOLARCITY、TESLA、NETFLIX涨幅超过三倍，如新、美光、BESTBUY、INCITY大涨逾二倍；大涨五六％的日经指数，最大涨幅的马自达还不到两倍。

进入一四年，全球股市仍会在选股不选市的市场法则中运行，但低基期市场及低基期个股，相对容易脱颖而出！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.