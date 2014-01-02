《分析》美国消费者顾虑重重，传统零售商举步维艰

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
不过消费者购买普通消费品的情况则不同。
根据圣诞假期前公布的Ipsos/路透调查显示，消费者在珠宝、玩具和电子产品等方面的支出计划，较上年同期减少约三分之一。
玩具和包装食品销售疲弱，推低了沃尔玛美国店铺第三季的销售表现，并促使该公司预测假期销售情况可能令人失望；同时Target 认为季度销售增长乏力，系因消费者支出保守。
大尺寸电视要比以往便宜很多，平板电脑和今日许多笔记型和桌上型电脑都比几年前的前几代电脑要来得便宜，这也无助于实体店的销售表现。购物者愈来愈可能从亚马逊 和苹果 等线上销售商那里购买这类商品。
根据德勤(众信, Deloitte Touche)的2013年假期购物调查，受访者首次将网路列为首选购物地，有68%的智能手机用户和63%的平板电脑用户打算使用这些设备来购物。
就业改善协助推动11月失业率降至五年低位7%，但仍约有1,100万美国人没有工作，许多人的薪资比衰退前还低。经通胀调整后，平均周薪自2008年底以来几无变动。
这造成美国民众，尤其是中低收入者，在支出方面更加斤斤计较。
“民众对这次衰退仍心有余悸，情况很像经历过大萧条的人所说的恐惧感，”Hoffman表示。“仍有很多人负担不起很大花销，而负担得起的人则裹足不前。”(完) (编译/审校 石冠兰/龚芳/王翔琼/戴素萍/徐文焰)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。