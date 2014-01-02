《分析》美国消费者顾虑重重，传统零售商举步维艰

不过消费者购买普通消费品的情况则不同。

根据圣诞假期前公布的Ipsos/路透调查显示，消费者在珠宝、玩具和电子产品等方面的支出计划，较上年同期减少约三分之一。

玩具和包装食品销售疲弱，推低了沃尔玛美国店铺第三季的销售表现，并促使该公司预测假期销售情况可能令人失望；同时Target 认为季度销售增长乏力，系因消费者支出保守。

大尺寸电视要比以往便宜很多，平板电脑和今日许多笔记型和桌上型电脑都比几年前的前几代电脑要来得便宜，这也无助于实体店的销售表现。购物者愈来愈可能从亚马逊 和苹果 等线上销售商那里购买这类商品。

根据德勤(众信, Deloitte Touche)的2013年假期购物调查，受访者首次将网路列为首选购物地，有68%的智能手机用户和63%的平板电脑用户打算使用这些设备来购物。

就业改善协助推动11月失业率降至五年低位7%，但仍约有1,100万美国人没有工作，许多人的薪资比衰退前还低。经通胀调整后，平均周薪自2008年底以来几无变动。

这造成美国民众，尤其是中低收入者，在支出方面更加斤斤计较。

“民众对这次衰退仍心有余悸，情况很像经历过大萧条的人所说的恐惧感，”Hoffman表示。“仍有很多人负担不起很大花销，而负担得起的人则裹足不前。”(完) (编译/审校 石冠兰/龚芳/王翔琼/戴素萍/徐文焰)