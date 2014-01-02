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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 10:05 BJT

《汇市简讯》澳元/美元几无变动，汇丰中国制造业PMI并无意外

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* 汇丰中国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至50.5，与初值一致

* 新出口订单分项指数降至四个月低点

* 澳元/美元继续在0.8900/05附近交投，持平于数据公布前水准

* 亚洲盘交投极为淡静，澳元/美元稍早低见0.8885 (完)

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