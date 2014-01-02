专栏节选：日圆重贬的真相--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月2日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 二○一三年亚洲地区表现最好的市场是日本股市，这是幸运之神开始眷顾日本，或者只是单一年度的随机巧合而已？其实，日本展望看来挑战不少，过去的问题不仅更加恶化，还一直有新问题冒出来。

像是债台高筑的老症状并未改善。日本是全球债务最多的国家之一，不论是以政府负债或全国总负债（包含企业、家计单位和金融机构）来看，都是如此。就某种程度而言，日本债务比西班牙、义大利和爱尔兰都还严重。几近于零的利率，让日本无须经历太多痛苦就能度过难关。过去二十五年来，日本花了政府预算的二成来偿债，这个比率至今没什么改变；但政府债务的利率，则从约七％降至○．一％。因此，一旦利率上升，就算一％好了，麻烦就大了。预算用来偿债的比率，很可能暴增到百分之百。

人口老化表示国内储蓄人口较少，税收基础缩减，购买接近零利率公债的国内投资人也同步减少，此外，还会提高政府借款需求。国内储蓄规模缩小、政府开始向海外销售公债、为了刺激消费而点燃通膨的政策奏效，只要上述任何一种状况出现，政府支付的利息肯定就要上升。高龄化的后遗症正在日本浮现，储蓄减少并不是唯一的问题，社会和健康照护支出也快速增加；过去十年，日本社会安全支出已由预算的二○％上升至三一％。为了要弥补短缺的税收，未来两年，政府将提高消费税，由五％升至一○％。纸尿布指数是另一个警讯，《纽约时报》指出，一二年日本成人纸尿布的销量，超过婴儿纸尿布的销量。

事实上，过去日本只有一次债务违约，是在一九四二年二次大战期间；而自一八○○年以来，德国经历了八次债务违约或重整。然而，当前日本所面临的金融威胁前所未见，新的压力还接踵而至。

地缘政治的变化也将带来财务成本。过去几任首相都朝「正常国家」的目标移动，安倍的动作更加明显。而一个正常国家，就应该要有自我防卫的能力，与中国的紧张关系，导致多数民众更愿意接受扩张军队的主张。战后，异常低的军事预算，让日本搭了经济的顺风车，但这段时光或许已经结束了。

过去十二个月来，日圆贬值二四％，其本质或许是疲弱的经济体质，而非高明的政策手段。光靠政府那只手，是无法让货币贬到这个地步，日圆一定有根本的问题，才会弱势至此。

如果以目前的速度继续贬下去，或许日本将成为下一波全球危机的震央；或者，日本只是亚洲其他货币贬值的压力来源；又或者，日本正在打造一个奇蹟。只是，押宝奇蹟会发生，从来就不是我的投资策略。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。