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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 10:11 BJT

全球外汇市场1月2日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 日本东京金融市场休市

0843 - 意大利12月Markit/ADACI制造业采购经理人指数(PMI)

0848 - 法国12月Markit制造业PMI

0853 - 德国12月Markit/BME制造业PMI

0858 - 欧元区12月Markit制造业PMI

0928 - 英国12月Markit/CIPS制造业PMI

1330 - 美国一周初请失业金人数

1358 - 美国12月Markit制造业PMI终值

1430 - 加拿大12月RBC经季节调整制造业PMI

1500 - 美国11月建筑支出

1500 - 美国12月供应管理协会(ISM)制造业指数

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

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台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 张涛)

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