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货币新闻 | 2014年 1月 2日 星期四 10:31 BJT

韩国热股：现代与起亚汽车双双下挫近4%，因2014年销量预估低迷

路透首尔1月2日 - 韩国现代汽车 及其关联企业起亚汽车 的股价周四双双下挫近4%，此前两家公司表示，预期年度汽车销量增幅将为2003年以来最低。

现代汽车与起亚汽车联手占据全球汽车销量第五的位置。两家公司周四在提交给监管机构的文件中称，今年计划将全球销量提高4%至786万辆。

0218GMT，现代汽车股价报229,500韩元，跌幅为3.6%；起亚汽车下挫3.9%至53,900韩元。(完)

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