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货币新闻 | 2014年 1月 2日 星期四 13:22 BJT

澳门经济：12月博彩收入按年增长18.5%，2013年全年增18.6%

路透香港1月2日 - 澳门政府周四公布，2013年12月博彩收入按年增长18.5%至334.6亿澳门元；全年则增长18.6%，至历史新高3,607.49亿澳门元。

多金的中国观光客蜂涌而入，令这个不到30平方公里的昔日葡萄牙属地，博彩收入已超越美国拉斯维加斯，成为全球第一大赌城。

根据澳门特区政府资料，2013年1-11月澳门旅客总人次按年增5%至2,673.8万人次，前两大游客来源地区依序为中国大陆，占比64%（1,701万人次），香港占23%（619.5万人次）。

澳门博彩收入在2013年10月创下单月历史新高364.77亿澳门元，受中国十一长假效应之助。

欲浏览澳门博彩收入图表，请点选 link.reuters.com/sah75v

澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、新濠博亚娱乐 、以及MGM 合营的美高梅中国.(完)

欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)

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