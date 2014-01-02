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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 10:25 BJT

台湾债市：五年期103/2殖利率随美债走扬，量能略有增温

路透台北1月2日 - 台湾五年期公债103/2 发行前交易殖利率周四盘初走扬，交易员认为，由于美国指标10年期公债殖利率逼近两年半高位，且美债封关行情差强人意，令此间主流券殖利率同步走高。

交易员指出，2014年第一个交易日量能略增，五及10年期公债殖利率早盘联袂趋扬，尤其以五年券103/2殖利率弹幅最大，今日主流券殖利率料将区间偏升。

“ 现在最难掌控变数就是美债殖利率，多头就只能撑着。”一位证券债券交易员说。

不过亦有台债交易员指出，台湾央行1月份通常会政策性让整体市场资金充沛，所以短线台债殖利率应该是区间波动的机率较大，短线主流券殖利率大弹机率并不高。

美国指标公债收益率周二升至近两年半高位，为公债市场40年内表现第三差的年份收尾，因投资人在美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年缩减购债前减持公债仓位。指标10年期公债 收益率升5个基点，报3.026%，略低于市场收盘前所创的近两年半高位3.036%。

观察市场最新动态：

* 美债10年券殖利率上日收高，亚洲盘当前报3.02%附近

* 新年第一个交易日交投略有增温，交投转向五年券103/2发行前交易

* 主流券殖利率料缓步向上，不过流动性仍是个问题

* 整体市场资金宽松料将压抑台债殖利率弹幅

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债102/10 ：1.69-1.72%

* 五年公债102/11 ：1.09-1.12%

* 五年公债103/02：1.13-1.15%

本地时间10:10时最新报价：

* 10年公债102/10：1.6990%

* 五年公债102/11：1.1000%

* 五年公债103/02发行前交易：1.1373%

以下为最新相关报导链接：

--美债周四展望：2013年惨淡封关，未来几个月收益率料继续上升

--综述：美国消费者以更乐观心态迎接新年，但10月房价上涨减速

--表格：美国12月消费者信心指数为78.1，预估为76.0--经济咨商会

--美国数据：10月标普/Case-Shiller房价指数涨势放缓，但按年涨幅创下逾七年高点 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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