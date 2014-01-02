台湾债市：五年期103/2殖利率随美债走扬，量能略有增温

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
路透台北1月2日 - 台湾五年期公债103/2 发行前交易殖利率周四盘初走扬，交易员认为，由于美国指标10年期公债殖利率逼近两年半高位，且美债封关行情差强人意，令此间主流券殖利率同步走高。
交易员指出，2014年第一个交易日量能略增，五及10年期公债殖利率早盘联袂趋扬，尤其以五年券103/2殖利率弹幅最大，今日主流券殖利率料将区间偏升。
“ 现在最难掌控变数就是美债殖利率，多头就只能撑着。”一位证券债券交易员说。
不过亦有台债交易员指出，台湾央行1月份通常会政策性让整体市场资金充沛，所以短线台债殖利率应该是区间波动的机率较大，短线主流券殖利率大弹机率并不高。
美国指标公债收益率周二升至近两年半高位，为公债市场40年内表现第三差的年份收尾，因投资人在美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年缩减购债前减持公债仓位。指标10年期公债 收益率升5个基点，报3.026%，略低于市场收盘前所创的近两年半高位3.036%。
观察市场最新动态：
* 美债10年券殖利率上日收高，亚洲盘当前报3.02%附近
* 新年第一个交易日交投略有增温，交投转向五年券103/2发行前交易
* 主流券殖利率料缓步向上，不过流动性仍是个问题
* 整体市场资金宽松料将压抑台债殖利率弹幅
预估指标公债今日主要交投区间：
* 10年公债102/10 ：1.69-1.72%
* 五年公债102/11 ：1.09-1.12%
* 五年公债103/02：1.13-1.15%
本地时间10:10时最新报价：
* 10年公债102/10：1.6990%
* 五年公债102/11：1.1000%
* 五年公债103/02发行前交易：1.1373%
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--美债周四展望：2013年惨淡封关，未来几个月收益率料继续上升
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--表格：美国12月消费者信心指数为78.1，预估为76.0--经济咨商会
--美国数据：10月标普/Case-Shiller房价指数涨势放缓，但按年涨幅创下逾七年高点 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。