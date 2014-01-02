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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 10:25 BJT

中国房地产：七家房企去年销售超千亿元，今年万科绿地冲两千亿--CRIC

路透上海1月2日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新报告指出，年销售额超千亿元人民币的国内房地产企业在2013年增至七家，较2012年净增四家；预计2014年万科 和绿地集团两家领军者的销售均有望冲击2,000亿元量级。

报告指出，继2011年万科销售跨入千亿元后，2012年绿地及保利地产 也加入千亿军团阵营；2013年，万达、中国海外发展 、碧桂园 与恒大地产 四家房企强势进入，超大型企业竞争格局加剧。

据CRIC统计，万科2013年实现销售1,740.6亿元，同比增长23%；绿地全年销售1,625.3亿元，同比增长51%；万达集团名列第三，去年销售额达1,301.1亿元。保利地产和中海地产分别以1,251亿元和1,170亿元的销售业绩，分别名列第四和第五。

今年的排行榜中的“最焦点”非碧桂园莫属。企业凭借全民营销策略，以激增131%的方式，创下从400亿元到千亿元（1,097.3亿元）跃升的业内销售业绩闪增记录。截至目前，碧桂园亦是海外拓展最成功的内地房企。2013年8月，碧桂园的马来西亚金海湾项目开盘劲销6,000多套、91亿元，企业一举成为马来西亚最大的房地产开发商。

目前，万科，碧桂园等上市公司尚未公布去年全年销售业绩，1-11月万科累计实现销售1,598.8亿元。

就2014年形势，报告认为，尽管全国房产销售面积将面临增长乏力的局面，但国内房地产企业仍在上演“强者恒强”、“大象起舞”的竞争格局。从房企发展趋势看，明年行业集中度将进一步上升，年销售千亿元“俱乐部”有望扩容至8-9家，万科、绿地将成为国内首批年销售超2,000亿元的企业。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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