中国房地产：七家房企去年销售超千亿元，今年万科绿地冲两千亿--CRIC

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
路透上海1月2日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新报告指出，年销售额超千亿元人民币的国内房地产企业在2013年增至七家，较2012年净增四家；预计2014年万科 和绿地集团两家领军者的销售均有望冲击2,000亿元量级。
报告指出，继2011年万科销售跨入千亿元后，2012年绿地及保利地产 也加入千亿军团阵营；2013年，万达、中国海外发展 、碧桂园 与恒大地产 四家房企强势进入，超大型企业竞争格局加剧。
据CRIC统计，万科2013年实现销售1,740.6亿元，同比增长23%；绿地全年销售1,625.3亿元，同比增长51%；万达集团名列第三，去年销售额达1,301.1亿元。保利地产和中海地产分别以1,251亿元和1,170亿元的销售业绩，分别名列第四和第五。
今年的排行榜中的“最焦点”非碧桂园莫属。企业凭借全民营销策略，以激增131%的方式，创下从400亿元到千亿元（1,097.3亿元）跃升的业内销售业绩闪增记录。截至目前，碧桂园亦是海外拓展最成功的内地房企。2013年8月，碧桂园的马来西亚金海湾项目开盘劲销6,000多套、91亿元，企业一举成为马来西亚最大的房地产开发商。
目前，万科，碧桂园等上市公司尚未公布去年全年销售业绩，1-11月万科累计实现销售1,598.8亿元。
就2014年形势，报告认为，尽管全国房产销售面积将面临增长乏力的局面，但国内房地产企业仍在上演“强者恒强”、“大象起舞”的竞争格局。从房企发展趋势看，明年行业集中度将进一步上升，年销售千亿元“俱乐部”有望扩容至8-9家，万科、绿地将成为国内首批年销售超2,000亿元的企业。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。