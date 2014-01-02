《全球市场》亚洲股市新年开局低迷，日圆重拾跌势

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
交易商认为，欧元受到欧洲银行业汇回资金以及欧元区经常账盈余规模庞大且不断膨胀等因素的支撑。
但市场仍普遍认为美债收益率走高将最终提振美元兑欧元。美债10年期收益率处于3.03%的两年半高点。甚至随着美国经济数据好转支持美联储开始缩减资产购买决议，更短期美债都在升高。
即将卸任的美联储主席贝南克将在周五发表演讲，可能为缩减前景带来更多指引。
在商品市场，现货金 小幅挽回近期跌幅，站在每盎司1,211.80美元，尽管2013年录得30年来最大年度跌幅。
美国原油期货 周四涨0.28美元，报每桶98.67美元，布兰特原油 升0.26美元，报111.06美元。(完) (编译 石冠兰 审校 王兴亚)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。