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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 10:28 BJT

《全球市场》亚洲股市新年开局低迷，日圆重拾跌势

交易商认为，欧元受到欧洲银行业汇回资金以及欧元区经常账盈余规模庞大且不断膨胀等因素的支撑。

但市场仍普遍认为美债收益率走高将最终提振美元兑欧元。美债10年期收益率处于3.03%的两年半高点。甚至随着美国经济数据好转支持美联储开始缩减资产购买决议，更短期美债都在升高。

即将卸任的美联储主席贝南克将在周五发表演讲，可能为缩减前景带来更多指引。

在商品市场，现货金 小幅挽回近期跌幅，站在每盎司1,211.80美元，尽管2013年录得30年来最大年度跌幅。

美国原油期货 周四涨0.28美元，报每桶98.67美元，布兰特原油 升0.26美元，报111.06美元。(完) (编译 石冠兰 审校 王兴亚)

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