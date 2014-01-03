《台湾利率预测》1月短票利率料在0.60-0.63%，农历年关前资金将趋紧

路透台北1月3日 - 台湾1月提存期30天期短票利率区间料在0.60-0.63%，较12月提存期利率持平。货币市场人士认为，1月提存期适逢农历春节，央行料将在年关前维持资金宽松环境，但需提防月底银行积压库存现金的变数。

路透访谈六家金融机构，包括三家票券商和三家银行，预估1月银行间30天期短票利率的集中区间在0.60-0.63%，大区间则在0.59-0.64%。

一大型票券商交易员表示，央行去年第四季的理监事会议仍维持利率不变，银行端资金持续宽松。今年农历春节适逢在1月底，按照央行一贯做法，节前资金环境只有更加宽裕，因此1月前三周的短票利率高位顶多在0.62-0.63%。

但交易员也提醒，农历年前银行为让民众换新钞，会积压库存现金让周转金变少，因此不排除最后一周短率有攀向0.63-0.64%的机会。

“年前变数会比较多，但近几年都偏向宽松，这次高点顶多0.62-0.63%。”一位本地银行交易员说。

另一大型票券商调度人士指出，美国将开始实施缩减购债规模，因此今年利率缓上的机率较高，虽然台湾资金相当宽松，但预期30天期短票底部将持稳在0.60%。

1月提存期的宽松因子部分包括：共约4.145兆(万亿)台币的央行存单到期，以及公债还本付息共约938.69亿台币。

紧缩因素方面，1月提存期有两年、五年及20年期公债、182天期国库券发行，金额共约1,300亿台币；此外，央行将例行性发行1,000亿台币的364天期存单，以及100亿台币的两年期存单。

以下为六家金融机构对1月提存期短票利率预期：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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大型票券商 0.60 0.62

大型票券商 0.60 0.63

大型票券商 0.59 0.62

大型公股银行 0.60 0.64

大型公股银行 0.60 0.63

民营银行 0.60 0.63

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