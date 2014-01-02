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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 10:28 BJT

台湾股市：早盘触及29个月盘中高位，汽车和金融股上扬

路透台北1月2日 - 台湾股市周四早盘上涨0.2%，创出29个月盘中新高，今日是新年第一个交易日，市场交投相对清淡。

截止0150GMT，台股加权股价指数 一度涨至8626.43点，为2011年8月1日以来盘中高位。台湾金融市场周三因适逢新年假期休市。

多数分项指数均上涨，汽车类指数 表现最佳，涨幅达1%。金融保险类指数 攀升0.87%。

半导体类指数 涨0.1%，电子类指数 上扬0.27%。(完)

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