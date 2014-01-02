《热点透视》2014年金融市场或可以1994年为鉴

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell 编译 张明钧
路透伦敦12月31日 - 乐观人士指称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减印钞规模的可能性已经完全反映在市场价格中。但缩减购债只不过是收回史上最宽松政策的开端，要迈向正常化还有漫漫长路要走。
1994年，美联储的一项意外举措造成市场猛烈抛售。这次美联储政策转变早在市场预料之中。而自美联储主席贝南克5月首度论及缩减购债以来，美国10年期公债收益率(殖利率)已经上涨约1个百分点，耶诞节过后更触及了3%水准。但美债价格仍旧相当高昂。在经济萧条疑虑及极端货币政策推动下，债市走了30年的多头行情，如今多头走势已经告终。
很大程度上而言，这是件好事，但对各市场而言将很难轻松以对。随着美联储逐步缩减购债、美国复苏层面扩大、以及通胀升温，美国10年期公债收益率可能在2014年底达到4%，甚至更高。全球其他债市收益率也会跟着节节攀升，并导致全球资金及货币的进一步转向。
新兴市场已经因此蒙难。对于部份市场而言，这意味有新的上涨潜能。然而MSCI明晟指数2009年及2010年已经翻倍上涨，当时投资人逃离他们认定已备受打击的发达市场，如今新兴市场必须承受资金流减少的实际经济冲击。巴西及印度等国家已经利用升息来应付货币贬值及通胀问题。新兴市场成长率也正在下滑。若新兴市场面临货币危机，他们也将会抛售美债、而不是持续购入。
投资人面临的是该往何处避难的问题。2013年这个问题的答案是发达国家股市，带动这些股市大涨，其中标准普尔500指数扬升26%。然而这可能是为步入其他资产类别后尘铺路。黄金、大宗商品、债券及新兴市场股票全都出现泡沫化，如今泡沫正在破灭中。若货币政策收紧且公债收益率赶上股息收益率，则发达国家泡沫也将跟着瓦解。根据路透Starmine数据，美国股票预期市盈率(本益比, forward P/E)为16倍，这数字虽非高到不可思议，但足以令人发愁。(完)
(译文审校 龚芳)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。