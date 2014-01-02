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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 10:43 BJT

台湾汇市：新年首个交易日台币走稳，观察台股方向

路透台北1月2日 - 台币兑美元 周四实质交易大致稳于上日水平，变动不大。新年伊始，台币盘初韩元 走扬，外资汇入，令台币稳于封关前29.800左右偏强水位。汇银人士指出，可观察台股 走势外资的动向。

汇银人士表示，盘初外资及出口商皆卖美元，惟在封关前卖压有所宣泄，今日盘初交投并不算热络。至于进口商也有所承接，央行的动作并不大。

〞韩元虽然走强，但台币后续不一定会跟，两地的基本面不一样。〞

韩国12月出口较上年同期增长7.1%，好于市场预期。

交易员预估，今日成交区间料在29.78-29.85。早盘台币兑美元的成交区间在29.77-29.82，上日台币实质交易区间主要在29.765-29.858。

当地时间11:09，交易员观察市场最新动态：

--韩元兑美元 盘初走升至1,050.4，上日收盘在1,055.4。

--台股 盘中跌0.17%报8,596.55点。

--台币兑美元 升1.4角报29.810。

交易员预测今日集中交易区间：

--29.78-29.85

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