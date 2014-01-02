台湾汇市：新年首个交易日台币走稳，观察台股方向

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
路透台北1月2日 - 台币兑美元 周四实质交易大致稳于上日水平，变动不大。新年伊始，台币盘初韩元 走扬，外资汇入，令台币稳于封关前29.800左右偏强水位。汇银人士指出，可观察台股 走势外资的动向。
汇银人士表示，盘初外资及出口商皆卖美元，惟在封关前卖压有所宣泄，今日盘初交投并不算热络。至于进口商也有所承接，央行的动作并不大。
〞韩元虽然走强，但台币后续不一定会跟，两地的基本面不一样。〞
韩国12月出口较上年同期增长7.1%，好于市场预期。
交易员预估，今日成交区间料在29.78-29.85。早盘台币兑美元的成交区间在29.77-29.82，上日台币实质交易区间主要在29.765-29.858。
当地时间11:09，交易员观察市场最新动态：
--韩元兑美元 盘初走升至1,050.4，上日收盘在1,055.4。
--台股 盘中跌0.17%报8,596.55点。
--台币兑美元 升1.4角报29.810。
交易员预测今日集中交易区间：
--29.78-29.85
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路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。