《全球主要央行动态》--1月2日

以下所列为上周四下午至本周四(12月26日-1月2日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示，明年他在美国联邦公开市场委员会(FOMC)行使投票权时，将表达自己对美联储购债计划的担忧，即担心此计划可能会催生通胀并使联储遭受政治压力。根据在互联网公布的采访稿，费希尔称美国银行系统中累积的过剩储备金可能会“引燃”通胀，并指出联储最终退出非常规政策的计划依赖于一个未经考验的“理论上的退出策略”。

**欧元区**

德国镜报刊登的专访显示，欧洲央行总裁德拉吉认为没有迫切必要进一步降息，且未见到有通缩的迹象。德拉吉称，虽然欧元区危机尚未完全克服，但出现了许多鼓舞人心的迹象，包括有些国家经济在复苏，贸易失衡状况缓解，预算赤字下降。在被问及欧洲央行在11月降息至纪录低点0.25%之后是否还会进一步降息时，德拉吉说，目前我们认为没有迫切降息的必要。他并称，若实质利率为负的话，“既不正常，也不健康”。

德国央行行长暨欧洲央行管委会委员魏德曼警告，尽管欧元区目前的低利率政策获得了支持的理由，但低通胀率并不应该成为“随意宽松政策”的通行证。在接受德国画报的采访时，魏德曼表示：“欧元区刚刚从战后最严重的经济危机中慢慢恢复，价格风险不大。这支持了实行低利率。”“不过低价格压力不能成为随意放松货币政策的通行证，一旦通胀压力加大，必须确保在恰当的时机加息。”

**中港台**

中国央行货币政策委员会称，当前中国经济金融运行总体平稳，物价形势基本稳定。继续实施稳健的货币政策，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。周二刊登在央行网站上的新闻稿援引货币政策委员会2013年第四季度例会表示，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

中国央行称，信贷资产证券化发起机构需保留不低于5%的基础资产信用风险，持有其发起资产证券化产品的比例不得低于该单证券化产品全部发行规模的5%。央行与银监会共同发布的公告称，信贷资产证券化发起机构，持有最低档次资产支持证券的比例不得低于该档次资产支持证券发行规模的5%。若持有除最低档次之外的资产支持证券，各档次证券均应持有，且应以占各档次证券发行规模的相同比例持有。

台湾央行一如预期维持重贴现率在1.875%，连续第十季度不变。央行表示，目前台湾十年期公债殖利率随着美债已微幅上扬，台湾未来是否升息，仍将视未来的通膨预期而定。中央银行总裁彭淮南说，美国的长期利率已经上来了，但政策利率还是维持很低的水准，而台湾的10年期公债利率已经随美债上扬一些。

台湾央行表示，密切注意比特币在台湾的发展，若其发展危及金融稳定，则将与金管会依相关法规采行进一步监管。台湾央行副总裁杨金龙表示，比特币不是货币，而是属于高度投机的数位“虚拟商品”，且呼吁消费者应注意若接受、交易或持有比特币，应注意风险承担。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦称，他对安倍晋三首相表示日本有望实现2%的通胀率目标。黑田东彦称，他与安倍首相就国内外经济形势交换了看法。黑田同时指出，日本仍处于摆脱通缩的过程之中。

**其他国家**

印度央行总裁拉詹表示，控制通胀的挑战限制了央行刺激经济成长的能力，他并敦促政府继续整顿财政以支撑经济。“经济前景已经改善，出口增长重获动能，但成长力道仍然疲弱，”拉詹写道。“控制通胀压力所面临的挑战限制了货币政策的施展空间。”

越南央行在一份声明中称，明年将致力于维持美元/越南盾汇率浮动区间在2%以内。“汇率的调整幅度将不超过2%，”越南央行在声明中称。 (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN\]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......