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货币新闻 | 2014年 1月 2日 星期四 16:42 BJT

香港数据：2013年11月零售销售货值按年升8.5%，增长略为加快

路透香港1月2日 - 香港政府周四公布，2013年11月零售销售货值按年上升8.5%，销货数量升9.0%，均较上月增长有所加快，主要受惠于正面的消费意欲及访港旅游业进一步扩张。

政府发言人表示，展望未来，稳定的就业和收入情况，加上访港旅游业持续增长，短期内应可继续为零售业务带来支持。

2013年首11月零售业总销货价值按年上升11.6%，总销货数量上升11.1%。

下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）

销售值按年比较 销售量按年比较

2013年11月 +8.5* +9.0*

10月 +6.3^ +5.9^

9月 +5.0 +4.9

8月 +8.1 +7.2

　　　7月 +9.3 　 +8.7

6月 +14.7 +13.3

　　　5月 +12.9 　 +12.2

4月 +20.7 +19.4

3月 　+9.8 　+10.1

2月 +22.7 +21.9

1月 +10.5 +10.4

2012年12月 +9.1 +8.5

11月 +9.4 +8.1

注：* 初步数据

^ 经修订（完）

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(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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