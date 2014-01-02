香港数据：2013年11月零售销售货值按年升8.5%，增长略为加快

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
路透香港1月2日 - 香港政府周四公布，2013年11月零售销售货值按年上升8.5%，销货数量升9.0%，均较上月增长有所加快，主要受惠于正面的消费意欲及访港旅游业进一步扩张。
政府发言人表示，展望未来，稳定的就业和收入情况，加上访港旅游业持续增长，短期内应可继续为零售业务带来支持。
2013年首11月零售业总销货价值按年上升11.6%，总销货数量上升11.1%。
下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）
销售值按年比较 销售量按年比较
2013年11月 +8.5* +9.0*
10月 +6.3^ +5.9^
9月 +5.0 +4.9
8月 +8.1 +7.2
7月 +9.3 +8.7
6月 +14.7 +13.3
5月 +12.9 +12.2
4月 +20.7 +19.4
3月 +9.8 +10.1
2月 +22.7 +21.9
1月 +10.5 +10.4
2012年12月 +9.1 +8.5
11月 +9.4 +8.1
注：* 初步数据
^ 经修订（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。