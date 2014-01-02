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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 11:01 BJT

韩国股市：早盘大幅下挫，大盘股因日圆走软而承压

“市场对汇率和公司获利的担心拖累了两大成分股，造成市场下跌，”东部证券分析师Lee Eun-taek表示。

三星电子 和现代汽车 合计占韩国综合股价指数总市值的21.1%。

截至盘中，现代汽车下跌4%，起亚汽车 下挫4.5%。

三星电子下滑3.9%，因季报预计获利疲弱。

下跌股与上涨股之比为405比347。(完)

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