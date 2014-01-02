香港已公布经济指标--2014/1/2

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按年 % % 2013年11月 综合消费物价指数（CPI +4.3 +4.6 +3.8 ） 2013年11月 甲类消费物价指数（CPI +4.5 +5.1 +4.3 A） 2013年11月 零售销售值 +8.5* +6.3^ +9.4 2013年11月 零售销售量 +9.0* +5.9^ +8.1 2013年第三季 本地生产总值（GDP） +2.9 +3.2 +1.4 -------------------------------------------------------------------------------------------- 13年9-11月% 13年8-10月% 12年9-11月% 失业率 3.3 3.3 3.4 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2013年11月 贸易赤字／盈余 -44.58 -38.05 -44.07 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。