香港已公布经济指标--2014/1/2

更新版 1-表格：台湾12月M2年增率升至4.11%，外资净汇出减少看好台股

(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1