中国债市：利率互换推出集中清算业务，上清所集中管理对手方风险

路透上海1月2日 - 中国银行间市场清算所股份有限公司(简称上海清算所)周四正式推出人民币利率互换（IRS）集中清算业务，首批21家机构获批成为集中清算会员，并于上午达成多笔存量转换及新增集中清算业务。

市场人士指出，相对于传统的自行清算模式，IRS引入中央对手方集中清算，有利于规避交易后的交割违约风险，并释放对手方授信额度，活跃市场交易。但由于初期集中清算品种有限制，且需要交纳保证金，机构参与积极性尚待时间验证。

“集中清算的话，交易完成后的资金支付义务就由清算所承担了，没有违约的后顾之忧。”上海一家银行交易员介绍。

人民币利率互换集中清算，简单说就是在利率互换交易中引入上海清算所作为中央对手方，成为买方的卖方和卖方的买方，并由上海清算所来控制交易双方的履约风险。因此，集中清算也叫做中央对手清算或中央对手方清算。

集中清算业务推出后，并不强制执行，目前双边自行清算和集中清算并行，交易双方可自行协商选择清算方式，并可在交易到期日之前变更清算方式。

但若选择集中清算模式，则需要双方均为集中清算会员，首批21家会员机构，除了17家银行机构外，还有中信证券 ，中金公司两家券商，及汇丰银行和东亚银行 两家在华外资银行。

此前自行清算时，为了控制风险，一般需要先进行相互授信，交易并占用授信额度；集中清算后，由于上清所集中管理对手风险，将使得采用集中清算后的交易不占用额度，大大增加交易双方的积极性。

但从初期来看，并非所有的利率呼唤都可以采用集中清算，目前上海清算所暂仅接受固定利率对浮动利率的互换交易，浮动端参考利率为SHIBOR隔夜利率（SHIBOR_O/N） 、SHIBOR三个月利率（SHIBOR_3M）以及七天回购定盘利率（FR007）等，剩余期限范围在5天（含）至5年（含）（Shibor_O/N最长剩余期限为3年（含））且为支付周期的整数倍。

其他形式及期限的利率互换交易，上清所则表示将另行规定。

另外，虽然释放了授信额度，但集中清算模式将缴纳保证金，最低保证金规模将根据各家机构的风险敞口限额及资信因子确定，其中资信因子由上清所根据内部评级确定。

虽然上清所承担了市场违约风险，但根据上清所公告，如若违约，将暂停后续交易及计算违约罚金等方式处罚。