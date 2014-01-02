中国债市：利率互换推出集中清算业务，上清所集中管理对手方风险

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
路透上海1月2日 - 中国银行间市场清算所股份有限公司(简称上海清算所)周四正式推出人民币利率互换（IRS）集中清算业务，首批21家机构获批成为集中清算会员，并于上午达成多笔存量转换及新增集中清算业务。
市场人士指出，相对于传统的自行清算模式，IRS引入中央对手方集中清算，有利于规避交易后的交割违约风险，并释放对手方授信额度，活跃市场交易。但由于初期集中清算品种有限制，且需要交纳保证金，机构参与积极性尚待时间验证。
“集中清算的话，交易完成后的资金支付义务就由清算所承担了，没有违约的后顾之忧。”上海一家银行交易员介绍。
人民币利率互换集中清算，简单说就是在利率互换交易中引入上海清算所作为中央对手方，成为买方的卖方和卖方的买方，并由上海清算所来控制交易双方的履约风险。因此，集中清算也叫做中央对手清算或中央对手方清算。
集中清算业务推出后，并不强制执行，目前双边自行清算和集中清算并行，交易双方可自行协商选择清算方式，并可在交易到期日之前变更清算方式。
但若选择集中清算模式，则需要双方均为集中清算会员，首批21家会员机构，除了17家银行机构外，还有中信证券 ，中金公司两家券商，及汇丰银行和东亚银行 两家在华外资银行。
此前自行清算时，为了控制风险，一般需要先进行相互授信，交易并占用授信额度；集中清算后，由于上清所集中管理对手风险，将使得采用集中清算后的交易不占用额度，大大增加交易双方的积极性。
但从初期来看，并非所有的利率呼唤都可以采用集中清算，目前上海清算所暂仅接受固定利率对浮动利率的互换交易，浮动端参考利率为SHIBOR隔夜利率（SHIBOR_O/N） 、SHIBOR三个月利率（SHIBOR_3M）以及七天回购定盘利率（FR007）等，剩余期限范围在5天（含）至5年（含）（Shibor_O/N最长剩余期限为3年（含））且为支付周期的整数倍。
其他形式及期限的利率互换交易，上清所则表示将另行规定。
另外，虽然释放了授信额度，但集中清算模式将缴纳保证金，最低保证金规模将根据各家机构的风险敞口限额及资信因子确定，其中资信因子由上清所根据内部评级确定。
虽然上清所承担了市场违约风险，但根据上清所公告，如若违约，将暂停后续交易及计算违约罚金等方式处罚。
中央对手净额清算，作为相对逐笔全额清算的清算模式，将明显节约银行间市场参与者开展各类交易的资金成本，有效地提高市场整体的效率和流动性。2009年上清所成立以来，已相继推出现券及人民币远期运费协议中央对手清算业务。（完） (发稿 徐永；审校 张喜良)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。