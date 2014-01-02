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货币新闻 | 2014年 1月 2日 星期四 16:56 BJT

意大利数据：12月制造业活动创下2011年4月以来最快增速

“这是2011年4月以来最高，也符合制造业整体稳定改善情况，”Markit指出。

新订单连续第六个月成长，非官方证据显示客户需求增强，特别是海外市场。Markit指出，在投资财领域的领军之下，产出强劲成长，连续第七个月呈现扩张。

制造业聘雇亦连续第二个月上升。升速虽然较订单及产出温和，但仍为2011年5月以来最高。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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