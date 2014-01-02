中国期货：2013年全国成交额增近六成至267万亿，成交量突破20亿手

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
路透北京1月2日 - 中国期货业协会最新数据显示，2013年全国期货市场较上年强劲增长，累计成交额同 比激增56.3%至逾267万亿元人民币，成交量亦突破20亿手。 2013年，成交额和成交量的头把交椅分属中国金融期货交易所和大连商品交易所，分别占全国市场成交额 的52.72%和成交量的33.98%。 中国金融期货交易所的成交额和成交量较去年增幅均超过八成，均超过其他交易所。 以下为2013年全国期货交易所成交情况一览表： 交易所名称 成交额（亿元） 增长 市场份额 成交量（手） 增长 市场份额 上海期货交易所 604,167.73 35.47% 22.59% 642,473,980 75.86% 31.16% 郑州商品交易所 188,978.31 8.84% 7.07% 525,249,187 51.36% 25.48% 大连商品交易所 471,527.27 41.51% 17.63% 700,500,777 10.66% 33.98% 中国金融期货交易 1,410,066.21 85.92% 52.72% 193,549,311 84.22% 9.39% 所 全国期货市场 2,674,739.52 56.30% 100% 2,061,773,255 42.15% 100% （完） (发稿 李然; 审校 林高丽)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。