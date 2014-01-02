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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 11:23 BJT

中国期货：2013年全国成交额增近六成至267万亿，成交量突破20亿手

路透北京1月2日 - 中国期货业协会最新数据显示，2013年全国期货市场较上年强劲增长，累计成交额同
比激增56.3%至逾267万亿元人民币，成交量亦突破20亿手。
    
    2013年，成交额和成交量的头把交椅分属中国金融期货交易所和大连商品交易所，分别占全国市场成交额
的52.72%和成交量的33.98%。
    
    中国金融期货交易所的成交额和成交量较去年增幅均超过八成，均超过其他交易所。
    
    以下为2013年全国期货交易所成交情况一览表：    
    交易所名称     成交额（亿元）   增长    市场份额   成交量（手）    增长   市场份额
 上海期货交易所        604,167.73   35.47%    22.59%     642,473,980  75.86%    31.16%
 郑州商品交易所        188,978.31    8.84%     7.07%     525,249,187  51.36%    25.48%
 大连商品交易所        471,527.27   41.51%    17.63%     700,500,777  10.66%    33.98%
 中国金融期货交易    1,410,066.21   85.92%    52.72%     193,549,311  84.22%     9.39%
 所                                                                           
 全国期货市场        2,674,739.52   56.30%    100%     2,061,773,255  42.15%    100%
 （完）

 (发稿 李然; 审校 林高丽)

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