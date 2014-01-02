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货币新闻 | 2014年 1月 2日 星期四 17:12 BJT

法国数据：12月制造业PMI终值为47.0，萎缩速度为七个月内最快

Markit称，新订单萎缩速度为6月以来最快，制造商库存订单因而减少。企业在需求疲软之下连续第22个月裁员。

Markit还表示，企业报告投入物价上涨，但是严峻的竞争态势使得企业难以将成本上涨转嫁给客户，压缩他们本已单薄的利润率。

Markit资深分析师Jack Kennedy表示，“传闻中的迹象显示不确定性持之不散，继续遏制支出和投资，而这两项是支撑该领域复苏的必要因素。”

“另外，最新的PMI调查中最关键的数据显示趋势恶化，说明复苏仍遥遥无期。”(完)

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