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货币新闻 | 2014年 1月 2日 星期四 17:10 BJT

德国数据：12月制造业PMI升至54.3，创2011年年中以来最高

12月终值为2011年6月以来最高，不但略高于初值的54.2，且远高于50的荣枯分水岭，制造业就业情况好转也为此贡献助力。

“数据显示德国制造业整个冬季中取得动能，”Markit资深分析师Tim Moore说。

“全球经济好转帮助提振新订单，有助于全行业新增就业岗位。2013年底时出口情况趋于明朗，投资财的制造商是主要受惠者。”

“2014年成长前景讯号正面，12月待完成订单增加，加上企业想扭转近期库存下降的企图心，应该可对未来几个月的产量提供支撑。”Moore补充称。(完) (编译 李婷仪 审校 白云)

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