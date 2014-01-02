中国钢铁：2013年12月河北钢铁业PMI环比下滑，连续四个月萎缩--行业协会

路透北京1月2日 - 中国钢铁第一大省--河北省冶金行业协会称，2013年12月份河北省 钢铁行业PMI（采购经理人指数）为45%，环比下降1.7个百分点，连续四个月衰退。 河北省钢铁行业PMI简报显示，12月新订单指数为41.1%，环比下降4.2个百分点，市场 需求持续收缩。当月新出口订单指数则为环比上升9.5个百分点，显示国外需求开始好转。 而12月份成品材库存指数环比下降，钢厂库存继续下降，并且幅度加大。但当月原材料 库存指数环比增长，钢厂继续冬储，数据显示焦炭和矿石库存均有所增长。 “河北省钢铁行业继续收缩，企业经营压力持续加大，...市场需求连续下降。近期披 露的宏观数据显示中国经济增长仍然稳定，但由于年底资金紧张以及正值季节性需求淡季， 市场需求继续呈现萎缩态势。”我的钢铁网（Mysteel）研究员魏增敏称。 他并认为，值得注意的是，12月份中央经济工作会议召开，会议决定将积极的财政政策 和稳健的货币政策延续至2014年, 同时大力调整产业结构并着力防控债务风险，显然2014年 资金面仍然不会宽松，经济增长方式改变将降低单位GDP的钢铁需求强度，预计钢铁需求增 速不会高于2013年。 他并预计，整体上判断，2014年发达国家的钢铁需求将加速增长，而发展中国家的需求 增速将整体回落，中国钢铁出口量将继续增长，增幅会有所下降。 Mysteel统计的全国社会库存显示，12月份全国社会库存整体回升,12月27日全国主要钢 材的社会库存为1,351万吨，比11月底小幅增加，表明部分贸易商开始尝试冬储，后期社会 库存将季节性连续大幅攀升，钢厂的库存向贸易商转移。 **环保压力渐显** 对于业界关注的环保压力，魏增敏提到，12月份产出指数表明河北钢厂继续减产，并且 减产力度较11月份加大，一方面需求不振，钢材价格下滑，钢厂生产积极性下降，另一方面 河北环保核查力度继续加码，钢厂被迫减产检修。 他认为，由于全年节能减排任务尚未完成，12月份武安地区进行了为期12天的限电措施 ，钢厂的轧材产量受到一定程度的影响。随后唐山启动重污染天气Ⅲ级黄色预警，虽然预警 很快解除，钢厂生产基本未受影响，但这表明了地方政府的观念正在转变，从之前的发展经 济向环境保护的转变。 从中钢协公布的数据来看，进入12月份全国钢厂也开始普遍减产，12月上旬和中旬全国 日均产量分别为201.3万吨和201.4万吨，明显低于11月份数据。 中国宏观经济先行指标--12月官方制造业采购经理人指数(PMI) 为51.0， 较上月出现下滑，且低于路透调查中值。而受生产和新出口订单等指数拖累，汇丰12月中国 制造业PMI终值较上月略有回落，不过仍然处于50上方，显示中国制造业继续处于复苏轨道 之中。 以下为河北省钢铁行业PMI分项指数(%) 项目 12月 11月 趋势 连续月 数 PMI 45.0 46.7 收缩 4 新订单 41.1 45.3 下降 4 积压订单 35.9 35.5 下降 18 出厂价格 38.0 31.1 下滑 4 新出口订单 54.5 45.0 增加 1 产出 40.4 42.4 下降 4 成品材库存 44.6 48.9 下降 3 雇员 47.9 47.8 减少 10 供应商配送 50.0 48.6 不变 1 时间 原材料库存 55.3 52.2 上升 2 原料采购价 62.8 66.3 上涨 6 国内原料采 55.3 54.3 增加 2 购量 国外原料采 48.7 54.1 下降 1 购量 说明：指数大于50代表扩张或增加或上升 或上涨，小于50相反，等于50代表持平 河北省冶金行业协会从2012年7月份开始编制发布河北省钢铁行业PMI指数。该指数通过 每月由河北省冶金行业协会向河北省逾70家会员钢铁企业发出问卷，然后根据回收的数据编 制报告。计算数据则以每月PMI调查总样本量的80%-90%为依据，力求准确反映河北钢铁行业 经营状况。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)