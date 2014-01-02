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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 11:36 BJT

中国钢铁：2013年12月河北钢铁业PMI环比下滑，连续四个月萎缩--行业协会

路透北京1月2日 - 中国钢铁第一大省--河北省冶金行业协会称，2013年12月份河北省
钢铁行业PMI（采购经理人指数）为45%，环比下降1.7个百分点，连续四个月衰退。
    
    河北省钢铁行业PMI简报显示，12月新订单指数为41.1%，环比下降4.2个百分点，市场
需求持续收缩。当月新出口订单指数则为环比上升9.5个百分点，显示国外需求开始好转。
    
    而12月份成品材库存指数环比下降，钢厂库存继续下降，并且幅度加大。但当月原材料
库存指数环比增长，钢厂继续冬储，数据显示焦炭和矿石库存均有所增长。 
    
    “河北省钢铁行业继续收缩，企业经营压力持续加大，...市场需求连续下降。近期披
露的宏观数据显示中国经济增长仍然稳定，但由于年底资金紧张以及正值季节性需求淡季，
市场需求继续呈现萎缩态势。”我的钢铁网（Mysteel）研究员魏增敏称。
    
    他并认为，值得注意的是，12月份中央经济工作会议召开，会议决定将积极的财政政策
和稳健的货币政策延续至2014年, 同时大力调整产业结构并着力防控债务风险，显然2014年
资金面仍然不会宽松，经济增长方式改变将降低单位GDP的钢铁需求强度，预计钢铁需求增
速不会高于2013年。

    他并预计，整体上判断，2014年发达国家的钢铁需求将加速增长，而发展中国家的需求
增速将整体回落，中国钢铁出口量将继续增长，增幅会有所下降。
    
    Mysteel统计的全国社会库存显示，12月份全国社会库存整体回升,12月27日全国主要钢
材的社会库存为1,351万吨，比11月底小幅增加，表明部分贸易商开始尝试冬储，后期社会
库存将季节性连续大幅攀升，钢厂的库存向贸易商转移。
    
    
    **环保压力渐显**
    
    对于业界关注的环保压力，魏增敏提到，12月份产出指数表明河北钢厂继续减产，并且
减产力度较11月份加大，一方面需求不振，钢材价格下滑，钢厂生产积极性下降，另一方面
河北环保核查力度继续加码，钢厂被迫减产检修。
    
    他认为，由于全年节能减排任务尚未完成，12月份武安地区进行了为期12天的限电措施
，钢厂的轧材产量受到一定程度的影响。随后唐山启动重污染天气Ⅲ级黄色预警，虽然预警
很快解除，钢厂生产基本未受影响，但这表明了地方政府的观念正在转变，从之前的发展经
济向环境保护的转变。
    
    从中钢协公布的数据来看，进入12月份全国钢厂也开始普遍减产，12月上旬和中旬全国
日均产量分别为201.3万吨和201.4万吨，明显低于11月份数据。
            
    中国宏观经济先行指标--12月官方制造业采购经理人指数(PMI) 为51.0，
较上月出现下滑，且低于路透调查中值。而受生产和新出口订单等指数拖累，汇丰12月中国
制造业PMI终值较上月略有回落，不过仍然处于50上方，显示中国制造业继续处于复苏轨道
之中。
        
    以下为河北省钢铁行业PMI分项指数(%)    
    项目      12月  11月  趋势  连续月
                                  数
 PMI          45.0  46.7  收缩    4
 新订单       41.1  45.3  下降    4
 积压订单     35.9  35.5  下降    18
 出厂价格     38.0  31.1  下滑    4
 新出口订单   54.5  45.0  增加    1
 产出         40.4  42.4  下降    4
 成品材库存   44.6  48.9  下降    3
 雇员         47.9  47.8  减少    10
 供应商配送   50.0  48.6  不变    1
 时间                           
 原材料库存   55.3  52.2  上升    2
 原料采购价   62.8  66.3  上涨    6
 国内原料采   55.3  54.3  增加    2
 购量                           
 国外原料采   48.7  54.1  下降    1
 购量                           
 说明：指数大于50代表扩张或增加或上升
 或上涨，小于50相反，等于50代表持平
 
    河北省冶金行业协会从2012年7月份开始编制发布河北省钢铁行业PMI指数。该指数通过
每月由河北省冶金行业协会向河北省逾70家会员钢铁企业发出问卷，然后根据回收的数据编
制报告。计算数据则以每月PMI调查总样本量的80%-90%为依据，力求准确反映河北钢铁行业
经营状况。（完）

 (发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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