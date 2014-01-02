台湾债市：RP利率略向区间低位靠拢，月初投信端资金回流

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
路透台北1月2日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四略向区间低位靠拢。尽管今日交割91天期国库券203.5亿台币，惟随着月初投信端资金回流，令RP利率交投区间略往下移。
市场人士指出，年底资金紧缩因子一过，投信端资金回流，加以银行端旬底调整积数将使投信端资金去化更添难处，且寿险端资金也偏宽松，因此部分券商今日略将公债及公司债RP成交利率调降1个基点，客户端接受度颇高。
“年后资金就是多、多、多，投信端要券的人增加。”一位证券商交易员称。
此外，有大型票券商提及，月初、年初资金流动性转佳，少了跨年调度因子，RP利率区间高位也就随之微降，RP利率料将维持在目前区间不变，静观旬初资金情势再行调整。
一位大型票券商资调人士称，为避免投信端资金影响月底、季底、年底资金调度，目前RP主要客户已由投信转为法人、银行及部分寿险，与投信客户成交比重已较去年同期减少五分之四，今年仍会维持现有资金调度策略。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；一个月公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，以上成交利率区间皆较上日走降1个基点。
主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.53%；约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.56%，以上利率区间高位均略较上日走跌。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。