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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 11:30 BJT

台湾债市：RP利率略向区间低位靠拢，月初投信端资金回流

路透台北1月2日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四略向区间低位靠拢。尽管今日交割91天期国库券203.5亿台币，惟随着月初投信端资金回流，令RP利率交投区间略往下移。

市场人士指出，年底资金紧缩因子一过，投信端资金回流，加以银行端旬底调整积数将使投信端资金去化更添难处，且寿险端资金也偏宽松，因此部分券商今日略将公债及公司债RP成交利率调降1个基点，客户端接受度颇高。

“年后资金就是多、多、多，投信端要券的人增加。”一位证券商交易员称。

此外，有大型票券商提及，月初、年初资金流动性转佳，少了跨年调度因子，RP利率区间高位也就随之微降，RP利率料将维持在目前区间不变，静观旬初资金情势再行调整。

一位大型票券商资调人士称，为避免投信端资金影响月底、季底、年底资金调度，目前RP主要客户已由投信转为法人、银行及部分寿险，与投信客户成交比重已较去年同期减少五分之四，今年仍会维持现有资金调度策略。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；一个月公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，以上成交利率区间皆较上日走降1个基点。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.53%；约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.56%，以上利率区间高位均略较上日走跌。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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