《全球汇市》美元兑日圆接近五年高点，市场聚焦美国数据

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
英镑兑美元 周四在亚洲市场最高涨至1.6592，为2011年8月以来最高位。英镑最新报1.6582美元，日内涨幅为0.1%。
英镑近期受到支撑，因投资者为英国央行有可能比预期更早升息做好准备。
英镑兑日圆 触及五年高位174.84日圆，最新报174.47。
中国昨日公布的官方数据显示中国经济在2013底失去些许动能，但澳元还是上涨。中国是澳洲最大的出口市场。
澳元兑美元 涨0.4%，至0.8918美元。
周四公布的另一份民间调查显示，中国12月制造业扩张速度为三个月来最慢。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3763 1.3752 +0.08 +0.13 1.3745
美元/日圆 105.26 105.23 +0.03 -0.04 105.30
欧元/日圆 144.87 144.71 +0.11 +0.10 144.73
美元/瑞郎 0.8911 0.8917 -0.07 -0.19 0.8928
英镑/美元 1.6585 1.6563 +0.13 +0.18 1.6556
美元/加元 1.0632 1.0641 -0.08 +0.11 1.0620
澳元/美元 0.8922 0.8882 +0.45 +0.10 0.8913
新西兰元/美元 0.8228 0.8191 +0.45 +0.27 0.8206
澳元/日圆 93.910 93.470 +0.47 +0.06 93.850
新西兰元/日圆 86.610 86.190 +0.49 +0.23 86.410
英镑/日圆 174.57 174.29 +0.16 +0.14 174.33
澳元/新西兰元 1.0837 1.0826 +0.10 -0.10 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云; 审校 戴素萍)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。