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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 11:41 BJT

《全球汇市》美元兑日圆接近五年高点，市场聚焦美国数据

英镑兑美元 周四在亚洲市场最高涨至1.6592，为2011年8月以来最高位。英镑最新报1.6582美元，日内涨幅为0.1%。

英镑近期受到支撑，因投资者为英国央行有可能比预期更早升息做好准备。

英镑兑日圆 触及五年高位174.84日圆，最新报174.47。

中国昨日公布的官方数据显示中国经济在2013底失去些许动能，但澳元还是上涨。中国是澳洲最大的出口市场。

澳元兑美元 涨0.4%，至0.8918美元。

周四公布的另一份民间调查显示，中国12月制造业扩张速度为三个月来最慢。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3763 1.3752 +0.08 +0.13 1.3745

美元/日圆 105.26 105.23 +0.03 -0.04 105.30

欧元/日圆 144.87 144.71 +0.11 +0.10 144.73

美元/瑞郎 0.8911 0.8917 -0.07 -0.19 0.8928

英镑/美元 1.6585 1.6563 +0.13 +0.18 1.6556

美元/加元 1.0632 1.0641 -0.08 +0.11 1.0620

澳元/美元 0.8922 0.8882 +0.45 +0.10 0.8913

新西兰元/美元 0.8228 0.8191 +0.45 +0.27 0.8206

澳元/日圆 93.910 93.470 +0.47 +0.06 93.850

新西兰元/日圆 86.610 86.190 +0.49 +0.23 86.410

英镑/日圆 174.57 174.29 +0.16 +0.14 174.33

澳元/新西兰元 1.0837 1.0826 +0.10 -0.10 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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