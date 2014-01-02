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货币新闻 | 2014年 1月 2日 星期四 17:42 BJT

英国数据：12月制造业PMI小幅降至57.3，第四季行业活动仍料增长逾1%

Markit/CIPS英国12月采购经理人指数(PMI)指数从11月的三年高位58.1，回落至57.3，不及分析师预估的58.0。

2013年最后三个月的PMI均值为2011年第一季度以来最高。

Markit分析师Paul Dobson称，“英国制造业的强劲势头延续至2013年年末，产出和新订单分项指数仍是在PMI调查22年历史上排名靠前。”

12月新订单分项指数从11月的19年高位63.9降至60.4，但仍远高于历史均值。

12月调查显示，制造业就业连续第八个月扩张，扩张速度为过去两年半来第二快。(完)

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