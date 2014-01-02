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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 11:38 BJT

韩国汇市：出口商抛售美元推升韩元至五年高位，当局干预疑虑限制涨势

“对于政府进行平抚市场的动作，市场今早肯定有些心存戒慎，”首尔一家银行外汇交易员表示。

但该交易员指出，韩元在短期内不太可能改变走向。

韩国综合股价指数 跌逾1%。

三年期公债期货3月合约 跌0.15点至105.59。

当地市场周三因新年假期而休市，周四则延迟一个小时开市。

0234GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,049.3 1,055.4

日圆/韩元 9.9639/696 10.0252

韩国公债期货* 105.59 105.74

韩国综合股价指数 1,988.78 2,011.34

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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(编译 龚芳; 审校 侯向明)

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