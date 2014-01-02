中国货币市场：回购利率大多回落，短期流动性更趋宽松但跨月资金难觅

路透上海1月2日 - 中国银行间市场主要回购加权利率 周四大多回落，年末时点过后，整体流动性重归宽松，其中隔夜资金最为充裕，七天品种供给也较多，但由于一个月以上的资金均已能跨月春节长假，机构出借普遍谨慎。

交易员指出，由于年末各家银行揽储存款波动较大，而下周一(6日)是存款准备金例行调整日，届时补缴压力可能不小，当日资金面仍有一些不确定性。

他们并认为，1月中旬再度面临缴税影响，下旬又进入春节长假资金备付高峰，再加上期间新股IPO重启的扰动，1月总体资金形势依旧不乐观。

“隔夜很松的，(下周例行调准日)会关注一下，但估计还行，问题不会很大。一个月以上的(资金)都跨春节了，供给还是比较少。”上海一银行交易员表示。

华东一银行交易员也谈到，今日资金面很宽松，尤其是隔夜品种供给已经接近泛滥状态，不少资金过剩的机构只好选择拆出七天品种，“一早跨6号(下周一)的还没什么人出，后来供给也多起来了，隔夜出不掉，也只能出七天的了。”

不过对于下周一例行调准日的影响，她的预期稍显谨慎，“之前也有过，前面还挺好的，到(例行调准)当天又紧了，被吓怕了。”

而相对于短期资金，中长期资金的供应仍显不足，上述交易员表示，14天和21天资金出的机构虽然不多，还是能借得到，但“跨春节的就没什么人主动出，要去找的。”

业内人士周四透露，央行公开市场今日将不进行任何操作，14天逆回购连续五周缺席，全周零操作。据此计算，央行本周净回笼290亿元人民币。

继首批五家公司启动A股IPO程序后，又有六家公司获得中国证监会的IPO批文，中国证券报周四报导，这六家公司包括在上海证交所上市的陕西煤业，在深圳证交所上市的众信旅游、良信电器、炬华科技、奥赛康和天保重装。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.1231 3.2019 -7.88

七天 4.9997 5.4041 -40.44

14天 5.7840 6.2029 -41.89

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 9.2000 1.3750 +782.50

七天 5.1700 3.3100 +186.00

14天 5.6250 4.5450 +108.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.1800 3.1800 0.00

七天 5.1100 5.2500 -14.00

14天 5.7600 6.0000 -24.00

Shibor

其中:隔夜 3.1310 3.1480 -1.70

七天 4.9810 5.2500 -26.90

三个月 5.5657 5.5565 +0.92