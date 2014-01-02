背景资料：离岸人民币债券主要发行情况一览

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
路透香港1月2日 - 2014年首周尚无主要点心债案件发行。自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来，香港离岸人民币债券发展步伐日渐加快，债券品种亦日趋丰富。
根据汤森路透旗下IFR统计，2012年点心债（不含存款证）发行金额1,482.2亿元人民币。
以下为路透整理的2013年以来在香港发行的主要人民币债券一览表：
（由公司发行）
日期 发债主体 发债额（亿元） 息率（%） 年期
2013.12 Panda Funding Investment 9.1 3.95 3 (privately placed)
2013.12 Bestgain Real Estate 10.0 4.05 3
Lyra Ltd（万科）
2013.12 远东宏信 7.0 5.45 3
2013.11 Bestgain Real Estate 10.0 4.50 5
Lyra Ltd（万科）
2013.11 路劲基建 22.0 6.00
2013.11 中银航空租赁 5.025 4.50 5（reopen, 100.50）
2013.11 中银航空租赁 10.0 4.50 5
2013.11 VSI（中国平安保险） 15.0 4.00 3
2013.10 VSI（中国平安保险） 3.0 4.75 5（reopen, 4.522%）
2013.11 加拿大卑诗省 25.0 2.25 1
（英属哥伦比亚）
2013.10 VSI（中国平安保险） 18.0 4.75 5
2013.10 BP Capital Markets 12.0 3.95 5
2013.9 SK Global Chem Invest HK 9.5 4.125 3
2013.9 Total Capital SA 10.65 3.75 5
2013.6 加拿大出口发展局 1.0 2.10 1
2013.6 卡特彼勒 18.0 3.25 2
2013.5 统一中控 10.0 3.50 3
2013.5 东航海外（香港） 22.0 3.875 3
2013.5 宝龙地产 8.0 9.50 3
2013.5 花样年 10.0 7.875 3
2013.5 仁恒置地 20.0 5.375 3
2013.5 绿城中国 25.0 5.625 3
2013.5 I.T.Ltd 10.0 6.25 5
2013.4 亚洲金融 5.0 6.90 5
2013.4 金轮天地控股 6.0 11.25 3
2013.4 大唐集团 25.0 3.60 3
2013.4 丽丰控股 18.0 6.875 5
2013.4 泛海集团 5.0 6.50 5
2013.4 佳兆业 18.0 6.875 3
2013.4 新城发展 15.0 9.75 3
2013.4 德国KfW Bankengruppe 5.05 2.00 1
2013.3 雷诺汽车 7.5 4.65 3
2013.3 帝盛酒店集团 8.5 6.00 5
2013.3 金地集团 20.0 5.625 5
2013.3 世纪互联 9.98 7.875 3
2013.2 远东发展公司 10.0 5.875 3
2013.1 香港来宝集团 10.0 4.00 3
2013.1 华能国际电力 15.0 3.85 3
2013.1 新世界中国 30.0 5.50 5
2013.1 广东核电集团 15.0 3.75 3 （reopen）
（由金融机构发行）
日期 发债主体 发债额（亿元） 息率（%） 年期
2013.11 工行（新加坡） 20.0 3.20 2
2013.11 工行 13.0 3.35 3
2013.11 工行 7.0 3.75 5
2013.11 国开行 19.0 3M CNH HIBOR+20bp 2
2013.11 国开行 17.0 3.60 5
2013.11 国开行 9.0 4.50 15
2013.11 德国L-Bank 2.5 3M CNH HIBOR-77bp 1
2013.8 工银（亚洲） 4.0 3.34 1
2013.8 阿布札比国民银行香港分行 3.0 2.28 1
2013.6 韩国出入口银行 1.3 2.65 1
2013.6 印度IDBI银行 2.25 3.40 1
2013.6 世界银行 17.0 2.00 1
2013.5 澳洲国民银行 4.0 2.40 2
2013.3 中美洲经济合作银行 5.0 3.20 3
2013.3 印度IDBI银行 2.52 3.50 1
2013.3 巴西Banco Bradesco SA 2.4 3.25 3
Grand Cayman
2013.3 巴西Banco BTG Pactual 9.97 4.10 3
2013.3 俄罗斯标准银行 7.6 8.00 2（reopen）
2013.3 印度IDBI银行 2.5 3.50 1
2013.2 建行香港分行 1.2 2.95 3
2013.2 GPB Eurobond Finance 2.5 4.00 3
2013.1 俄罗斯标准银行 5.0 8.00 2
2013.1 俄罗斯农业银行 10.0 3.60 3
2013.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.20 1
2013.1 俄罗斯VTB Capital 10.0 4.50 3（reopen）
2013.1 中银（香港） 3.0 2.90 1
2013.1 九龙仓WHARF FINANCE 1.0 4.15 7
2103.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.45 1
2013.1 巴西Banco Bradesco SA 3.5 3.70 3
Grand Cayman
2013.1 瑞典商业银行 4.0 3.00 3
2013.1 汇丰（中国） 10.0 三个月SHIBOR减60bp 2
2012年以前主要人民币债券发行一览表，请点选 （完） (记者 李珊珊; 审校)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。