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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 11:47 BJT

澳新汇市：澳元因中国数据疲弱下跌，但日圆卖盘提供支撑

新西兰元表现更好，兑日圆 升至86.54，有重返本周初所及的六年高点之势。新西兰元兑美元 报0.8222，因新西兰假期交投淡静。

澳洲公布的数据显示，房价增幅创四年来最高，彰显低利率正支撑经济。这亦令澳元获得一些支撑。

这也使得市场调降对澳洲央行将会再次降息的预期。银行间利率期货走势暗示，央行再次降息的可能性不超过20%。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/孙茉莉; 审校 张明钧/高琦)

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