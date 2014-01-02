路透基点：亚太地区2013年银团贷款规模为4,620亿美元，创纪录高位--RLPC

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
中国海洋石油总公司通过两笔交易筹得90亿美元贷款，以支持在澳洲和加拿大的收购。猪肉生产商双汇国际控股有限公司募得40亿美元并购贷款，用于收购美国Smithfield Foods公司。
用来支持私募股权收购的杠杆贷款规模攀升20%至约85亿美元，高于2012年的70亿美元。主要交易包括一笔10.75亿美元贷款，用于支持对中国展示广告公司分众传媒的37亿美元收购案。该案是迄今为止对中资公司的最大规模杠杆收购案，预计未来将有更多类似案例。
“近期杠杆收购(LBO)融资案的成功将会鼓励私募股权公司进入贷款市场，”瑞士信贷亚太银团贷款主管Ashish Sharma称。
并购活动推动新加坡2013年银团贷款规模同比增长21%，从前一年的330亿美元增至400亿美元，主要归功于用于支持Thai Charoen Corp Group收购饮料生产商星狮集团的93亿坡元(74亿美元)的贷款案，以及大宗商品企业进行年度再融资。
尽管印度尼西亚宏观经济问题多多，但该国企业募得127亿美元的境外银团贷款，数额创历史第二高，较2012年的53亿美元大增140%。
“我们注意到印尼各方面都有交易，来自不同行业，定价从150个基点到650个基点不等，”渣打银行东南亚银团贷款地区主管Bryan Liew表示。
澳洲贷款活动在过去六个月回升，交易规模达1,000亿美元，较2012年的800亿美元增长25%。澳洲公司还在美国银团贷款市场筹到约100亿美元贷款。与澳洲银行业相比，美国银团贷款市场提供更为灵活的期限更长的贷款。(完) (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。