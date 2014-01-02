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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 12:39 BJT

路透基点：亚太地区2013年银团贷款规模为4,620亿美元，创纪录高位--RLPC

中国海洋石油总公司通过两笔交易筹得90亿美元贷款，以支持在澳洲和加拿大的收购。猪肉生产商双汇国际控股有限公司募得40亿美元并购贷款，用于收购美国Smithfield Foods公司。

用来支持私募股权收购的杠杆贷款规模攀升20%至约85亿美元，高于2012年的70亿美元。主要交易包括一笔10.75亿美元贷款，用于支持对中国展示广告公司分众传媒的37亿美元收购案。该案是迄今为止对中资公司的最大规模杠杆收购案，预计未来将有更多类似案例。

“近期杠杆收购(LBO)融资案的成功将会鼓励私募股权公司进入贷款市场，”瑞士信贷亚太银团贷款主管Ashish Sharma称。

并购活动推动新加坡2013年银团贷款规模同比增长21%，从前一年的330亿美元增至400亿美元，主要归功于用于支持Thai Charoen Corp Group收购饮料生产商星狮集团的93亿坡元(74亿美元)的贷款案，以及大宗商品企业进行年度再融资。

尽管印度尼西亚宏观经济问题多多，但该国企业募得127亿美元的境外银团贷款，数额创历史第二高，较2012年的53亿美元大增140%。

“我们注意到印尼各方面都有交易，来自不同行业，定价从150个基点到650个基点不等，”渣打银行东南亚银团贷款地区主管Bryan Liew表示。

澳洲贷款活动在过去六个月回升，交易规模达1,000亿美元，较2012年的800亿美元增长25%。澳洲公司还在美国银团贷款市场筹到约100亿美元贷款。与澳洲银行业相比，美国银团贷款市场提供更为灵活的期限更长的贷款。(完) (编译 朱晓军；审校 王兴亚)

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