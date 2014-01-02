中国股市：沪综指缩量收跌，受PMI数据不佳影响

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
路透北京1月2日 - 中国股市沪综指周四缩量收跌。分析师指出，新年首个交易日，受PMI数据不佳影响，大盘震荡下跌，中上游产业股票领跌，结构性行情特征仍明显，而下周补缴准备金将致资金面仍偏紧，料短期行情仍将延续震荡走势。
沪综指 收报2,109,387点，跌6.591点或0.31%，上证A股今日成交额618亿元人民币，上日为713亿元。
“PMI数据显示中国经济趋弱，跌的话还是和它有关系的。”华创证券策略分析师胡国鹏表示。
他称，以往每年1至3月份周期性行业的股票表现较强，今年和往年的行情将会有所不同，主要原因还是在于整个经济的趋弱。
中国宏观经济先行指标--12月官方制造业PMI较上月出现回落，亦不及此前的市场预期，经济增长仍面临一定下行压力。
胡国鹏认为，近期新股包括一些大盘股将密集上市，将对市场短期走势和对相关板块的估值产生影响。
继首批五家公司启动A股IPO程序后，又有六家公司获得中国证监会的IPO批文。
上证金融地产行业指数 收跌1.02%，走势弱于大盘。
沪深300指数 收报2,321.978点，跌0.35%；沪深300指数期货主力1月合约 尾盘报2,334.0点，跌0.60%，成交507,285手。(完)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。