中国债市动态：现券收益率略升，新年首个交易日机构观望居多

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
路透上海1月2日 - 中国银行间市场周四早盘现券总体成交清淡，收益率略升。市场人士指出，2014年首个交易日，央行逆回购再次暂停，机构整体观望情绪较浓，交投意愿有限；而IRS则升势相对明显，升幅约4-5bp(基点)左右。
“今天表现不咋样，挺安静的，逆回购也没操作，短端（现券收益率）上来点，但是幅度很小，大家都在看，做的不多，”上海一银行交易员称。
他并表示，较之现券走势，利率互换(IRS)长端上升较多，比周二涨幅扩大，Repo回购利率基准和Shibor基准的IRS均有不同程度上扬。
业内人士周四透露，央行公开市场今日将不进行任何操作，14天逆回购连续五周缺席，全周零操作。据此计算，央行本周净回笼290亿元人民币。
关于国家发改委允许平台公司发企业债偿旧，华北一银行交易员表示，至少意味着对城投债的违约情绪暂时可以放下了；但是另一方面城投债供给还会增加，信用债市场影响还不明确。
发改委周二称，将加强对投融资平台公司风险的摸底排查和监测预警，考虑允许平台公司“借新还旧”，对债务将区分情况实行差别化管理，杜绝出现局部性风险。
剩余期限约6.8年的固息国债130020券最新成交对应收益率 为4.5816%，上日尾盘为4.5600%；剩余期限约2.6年的固息国债130017券最新成交对应收益率 为4.4000%，上日尾盘为4.3500%。
五年期国债期货主力合约1403 早盘收报91.556元，跌0.248元，或0.27%。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。