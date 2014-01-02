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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 12:16 BJT

中国债市动态：现券收益率略升，新年首个交易日机构观望居多

路透上海1月2日 - 中国银行间市场周四早盘现券总体成交清淡，收益率略升。市场人士指出，2014年首个交易日，央行逆回购再次暂停，机构整体观望情绪较浓，交投意愿有限；而IRS则升势相对明显，升幅约4-5bp(基点)左右。

“今天表现不咋样，挺安静的，逆回购也没操作，短端（现券收益率）上来点，但是幅度很小，大家都在看，做的不多，”上海一银行交易员称。

他并表示，较之现券走势，利率互换(IRS)长端上升较多，比周二涨幅扩大，Repo回购利率基准和Shibor基准的IRS均有不同程度上扬。

业内人士周四透露，央行公开市场今日将不进行任何操作，14天逆回购连续五周缺席，全周零操作。据此计算，央行本周净回笼290亿元人民币。

关于国家发改委允许平台公司发企业债偿旧，华北一银行交易员表示，至少意味着对城投债的违约情绪暂时可以放下了；但是另一方面城投债供给还会增加，信用债市场影响还不明确。

发改委周二称，将加强对投融资平台公司风险的摸底排查和监测预警，考虑允许平台公司“借新还旧”，对债务将区分情况实行差别化管理，杜绝出现局部性风险。

剩余期限约6.8年的固息国债130020券最新成交对应收益率 为4.5816%，上日尾盘为4.5600%；剩余期限约2.6年的固息国债130017券最新成交对应收益率 为4.4000%，上日尾盘为4.3500%。

五年期国债期货主力合约1403 早盘收报91.556元，跌0.248元，或0.27%。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)

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