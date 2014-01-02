路透基点：群光电子50亿台币融资案吸引10家银行参与--RLPC

路透香港1月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市公司群光电子的50亿台币(1.68亿美元)五年期融资案结案，吸引到10家银行参与。

这10家银行包括：牵头行兼簿记行玉山商业银行、彰化商业银行、华南银行、台湾土地银行、台北富榜商业银行和合作金库银行。玉山商业银行承贷7亿台币，其余牵头行各自承贷6亿台币。

中国信托商业银行(5亿台币)、大众银行(3亿台币)、元大银行(3亿台币)和兆丰国际商业银行(2亿台币)也参贷。

这笔交易将于周五签约。

这笔无担保贷款分为三部分。A档是20亿台币定期贷款，B档为30亿台币循环信贷，C档是1亿美元循环信贷。B档和C档加在一起的融资规模不能超过30亿台币。

A档利率较90天期次级市场商业票据利率加码65个基点，B档利率为次级市场商票利率加码65个基点。A和B的税后保底利率都为1.6%。

C档利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点。若台湾TAIFX和Libor的利差超过30个基点，则借款人将支付超额部分利率。

银行受邀以三个层次参贷。承贷10亿台币或以上的银行，有20个基点的前端费并获得牵头行和簿记行头衔；承贷8-9.99亿台币的银行，有10个基点的费率和牵头行头衔；承贷5-7.99亿台币的银行，有6个基点的费率。

如果B档和C档加在一起的提取额度低于50%，则还有15个基点的承诺费。

在12月6日以前承诺参贷的银行可获得2个基点的优惠费率。

A档有两年的宽限期，分七次每半年不等额偿还：8%（第1-6次）和52%（第7次）。

所筹资金将用于运营资本和为一笔在2011年7月签署的60亿台币三年期贷款提供再融资。60亿台币贷款分为三部分：A档是30亿台币定期贷款，B档是30亿台币循环信贷，C档为9,600万美元循环信贷。台币部分利率较次级市场商业票据利率加码70个基点，美元部分利率较Libor加码85个基点。

群光电子是一家消费电子产品和电脑周边产品的生产与分销商。(完)