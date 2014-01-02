路透基点：群光电子50亿台币融资案吸引10家银行参与--RLPC

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
路透香港1月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市公司群光电子的50亿台币(1.68亿美元)五年期融资案结案，吸引到10家银行参与。
这10家银行包括：牵头行兼簿记行玉山商业银行、彰化商业银行、华南银行、台湾土地银行、台北富榜商业银行和合作金库银行。玉山商业银行承贷7亿台币，其余牵头行各自承贷6亿台币。
中国信托商业银行(5亿台币)、大众银行(3亿台币)、元大银行(3亿台币)和兆丰国际商业银行(2亿台币)也参贷。
这笔交易将于周五签约。
这笔无担保贷款分为三部分。A档是20亿台币定期贷款，B档为30亿台币循环信贷，C档是1亿美元循环信贷。B档和C档加在一起的融资规模不能超过30亿台币。
A档利率较90天期次级市场商业票据利率加码65个基点，B档利率为次级市场商票利率加码65个基点。A和B的税后保底利率都为1.6%。
C档利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点。若台湾TAIFX和Libor的利差超过30个基点，则借款人将支付超额部分利率。
银行受邀以三个层次参贷。承贷10亿台币或以上的银行，有20个基点的前端费并获得牵头行和簿记行头衔；承贷8-9.99亿台币的银行，有10个基点的费率和牵头行头衔；承贷5-7.99亿台币的银行，有6个基点的费率。
如果B档和C档加在一起的提取额度低于50%，则还有15个基点的承诺费。
在12月6日以前承诺参贷的银行可获得2个基点的优惠费率。
A档有两年的宽限期，分七次每半年不等额偿还：8%（第1-6次）和52%（第7次）。
所筹资金将用于运营资本和为一笔在2011年7月签署的60亿台币三年期贷款提供再融资。60亿台币贷款分为三部分：A档是30亿台币定期贷款，B档是30亿台币循环信贷，C档为9,600万美元循环信贷。台币部分利率较次级市场商业票据利率加码70个基点，美元部分利率较Libor加码85个基点。
群光电子是一家消费电子产品和电脑周边产品的生产与分销商。(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。