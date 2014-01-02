中国汇市：人民币即期早盘微升，新年伊始监管层维稳意图初现

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
* 人民币即期早盘微升，高点接近历史纪录
* 中间价脱离纪录高位走弱，中止此前连四日升势
* 2013年人民币中间价升值3.1%，高于即期的2.9%
* 疑似干预现身，监管层年初维稳意图初现
路透北京1月2日 - 2013年岁末的这一波人民币凌厉涨势暂显企稳迹象。人民币兑美元即期 周四早盘小幅走升，与中间价小幅走弱相背，且盘中一度触及6.0507元，距离周初盘中纪录新高仅一步之遥；但随着疑似干预再次出手，人民币涨势放缓。
值得关注的是，2013年人民币中间价升值幅度高达3.1%，高于即期的2.9%，显示政策走在市场之前；而在2014年，监管层的意图仍将极大左右市场的走向。今日人民币中间价脱离周二的纪录高位小幅走弱，中止此前连四日走升态势，或为人民币汇价企稳信号。
交易人士指出，2014年新年首日开盘不久，随着结汇盘不断出击，疑似干预的美元买盘几度显身，缩窄人民币汇价的升幅，亦显示监管层或有意短期维持汇价在6.05元左右。
“今天交易不是特别活跃，新的一年到了，也不用倒量了，...市场没怎么动，监管层连续出手，看来市场还是要在6.05停一停。”上海一股份制行交易员称。
北京时间12:04，人民币兑美元即期报6.0509元，上日收报6.0539元。今日人民币兑美元中间价 为6.0990元，上日中间价为6.0969元。
交易员并表示，期望新的一年有新的变化，尤其是央行行长此前承诺减少对汇市的常态式干预。
多位交易员认为，2014年人民币兑美元仍将延续升值态势，但升幅料放缓，不过“破六”肯定是没问题。
全球汇市，美元兑日圆周四盘旋在五年高点附近，市场关注即将发布的美国数据，以判断数据是否支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)在2014年逐步缩减购债的措施。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1095/15，上日尾盘为6.1220。
北京时间12:05，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0460/67元，上一交易日尾盘报6.0555元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完) (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。