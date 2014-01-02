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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 12:28 BJT

中国汇市：人民币即期早盘微升，新年伊始监管层维稳意图初现

* 人民币即期早盘微升，高点接近历史纪录

* 中间价脱离纪录高位走弱，中止此前连四日升势

* 2013年人民币中间价升值3.1%，高于即期的2.9%

* 疑似干预现身，监管层年初维稳意图初现

路透北京1月2日 - 2013年岁末的这一波人民币凌厉涨势暂显企稳迹象。人民币兑美元即期 周四早盘小幅走升，与中间价小幅走弱相背，且盘中一度触及6.0507元，距离周初盘中纪录新高仅一步之遥；但随着疑似干预再次出手，人民币涨势放缓。

值得关注的是，2013年人民币中间价升值幅度高达3.1%，高于即期的2.9%，显示政策走在市场之前；而在2014年，监管层的意图仍将极大左右市场的走向。今日人民币中间价脱离周二的纪录高位小幅走弱，中止此前连四日走升态势，或为人民币汇价企稳信号。

交易人士指出，2014年新年首日开盘不久，随着结汇盘不断出击，疑似干预的美元买盘几度显身，缩窄人民币汇价的升幅，亦显示监管层或有意短期维持汇价在6.05元左右。

“今天交易不是特别活跃，新的一年到了，也不用倒量了，...市场没怎么动，监管层连续出手，看来市场还是要在6.05停一停。”上海一股份制行交易员称。

北京时间12:04，人民币兑美元即期报6.0509元，上日收报6.0539元。今日人民币兑美元中间价 为6.0990元，上日中间价为6.0969元。

交易员并表示，期望新的一年有新的变化，尤其是央行行长此前承诺减少对汇市的常态式干预。

多位交易员认为，2014年人民币兑美元仍将延续升值态势，但升幅料放缓，不过“破六”肯定是没问题。

全球汇市，美元兑日圆周四盘旋在五年高点附近，市场关注即将发布的美国数据，以判断数据是否支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)在2014年逐步缩减购债的措施。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1095/15，上日尾盘为6.1220。

北京时间12:05，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0460/67元，上一交易日尾盘报6.0555元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完) (发稿 李文科; 审校 张喜良)

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