版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 12:33 BJT

香港股市：早盘下滑，因中国制造业数据疲软

路透香港1月2日 - 香港股市周四下滑，受大陆股市跌势拖累，因此前出炉的中国12月制造业采购经理人指数(PMI)跌至三个月最低，令投资者担心中国经济增速放缓。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布，中国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.5，为三个月低位，因出口订单和生产疲软。该指数11月50.8。

截至中午，恒生指数 跌0.3%至23,249.28点；恒生国企指数 下滑1.3%至一周低点。

前日公布的中国官方12月制造业PMI为51，显示增长动能减弱迹象。该指数11月为51.4。

能源股跌势最猛。中国石化 和中国神华 分别下挫1.3%和2.5%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐