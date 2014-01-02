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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 12:31 BJT

标题新闻：印尼11月意外录得7.8亿美元贸易顺差，为2013年首次连续两个月实现顺差--统计局

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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