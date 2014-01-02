版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 12:41 BJT

标题新闻：韩国起亚汽车2013年12月销量同比增长10.8%，至245,200辆

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐