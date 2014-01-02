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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 13:08 BJT

韩元汇率：财长称日圆兑韩元贬值已有预期，将密切监控情势

“(汇率)快速波动对经济无益，所以政府正在密切关注(这一情势)。”

企划财政部另一位高官对路透表示，如果必要的话，政府准备干预汇市。这位官员希望匿名。

在上述言论发表之际，日圆兑韩元交叉汇率 触及逾五年最低水准。(完)

(编译 戴素萍/于春红; 审校 李春喜)

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