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货币新闻 | 2014年 1月 2日 星期四 14:19 BJT

韩国股市：2014年首个交易日收低2.2%，权重股挫跌拖累整个大盘

路透首尔1月2日 - 韩国股市在2014年首个交易日下跌，且跌幅为近一年半来最大，因投资者对于日圆贬值愈发感到担忧，并且中国的制造业数据弱于预期也打压人气。

韩国综合股价指数(KOSPI) 周四收低2.2%，报1,967.19点，创下自2012年7月中以来的最大单日百分比跌幅。

外资卖超3,492亿韩元的韩股，为12月12日以来的最大卖超量。

权重股的挫跌拖累了整个大盘。三星电子 跌4.6%，为连续第五个交易日走低。现代汽车 也挫低5.1%。（完）

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