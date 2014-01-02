版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 13:27 BJT

澳洲股市：触及六周高位，但中国制造业数据打压稍早升势

路透悉尼1月2日 - 澳洲股市周四上涨0.3%，触及六周高位，因看好全球主要经济体2014年经济将更为强劲，不过中国制造业数据打压稍早的升势。

澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨15.7点，收报5,367.9。

受生产和新出口订单等指数拖累，汇丰12月中国制造业PMI终值较上月略有回落，不过仍然处于50上方，显示中国制造业继续处于复苏轨道之中。 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐