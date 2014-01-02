中国企业：智能手机企业小米去年销售额增1.5倍，今年手机供货量倍增

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
路透上海1月2日 - 中国知名本土智能手机企业--小米科技周四发布短讯，2013年公司实现销售额316亿元人民币，同比增长150%；当年销售手机1,870万台，同比增长160%。
小米在2013年初承诺当年销售手机1,500万台，较2012年销量增一倍，而2013年实际销量已远超预期。小米今天的官方微博指出，“我们再次承诺，2014年全年至少供货4,000万台。”虽然供应量并不代表最终销量，但业内人士预估，短期内小米仍将受到市场持续热捧，2014年仍是小米的丰收年。
小米公司内部人士指出，小米今年供货量目标继续保持倍增势头，一方面是公司对于资金、供应链、技术等有自信，另一方面亦是公司希望能尽快缓解小米手机目前严重供不应求的局面。
公司官方微博还指出，12月当月，小米销售手机322.5万台，占到全年销量的逾六分之一。公司人士解释称，自小米3手机10月上市后，经过一个多月准备，供应商产量爬坡提升较快，供货量明显上升；而且联通版的红米手机近日新推出，亦带动了不少销量。
小米手机目前主要通过其直销网站及中国电信 、中国联通 等移动运营商的网络销售。小米近期开始陆续尝试不同的社交平台来扩大其销售渠道，例如新浪 微博、腾讯 QQ及阿里巴巴 旗下天猫。
2012年小米公司共售出719万台手机，含税销售额达126.5亿元；而2013年上半年的销售收入已超上年全年，手机销量和收入分别703万台和132.7亿元。
三星 和苹果 仍占据中国智能手机市场的领先位置，但成立三年的小米科技无疑已成为中国手机市场的大黑马，资本市场亦给予这家手机厂商新军很高的估值。在去年8月小米科技第四轮融资时，公司整体估值已达100亿美元，是其同行黑莓 的两倍多。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。