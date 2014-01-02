《国际主要央行公开市场操作一览》--1月2日

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
路透上海1月2日 - 美联储(FED)2013年12月18日宣布缩减大规模购债的计划，但暗示维持低利率的时间会较原先承诺的更久，以试图缓和缩减购债的影响。美联储将每月缩减购债规模100亿美元，至750亿美元，缩减购买公债和抵押贷款支持债券(MBS)的规模相同。
欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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12/31 两天逆回购 -1,977.55 0.03%
12/30 隔夜逆回购 -1,025.73 0.03%
12/27 三天逆回购 -949.95 0.03%
12/26 隔夜逆回购 -469.70 0.03%
此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。美联储2013年12月18日宣布，自2014年1月起，将按每月350亿美元的进度购买MBS，2012年9月启动时为每月400亿美元。
其中，在2013年12月12日-2014年1月13日期间，FED计划在滚动操作中，购买约140亿美元的机构债和机构抵押支持证券。
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《本周主要新闻》
--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示，明年他在美国联邦公开市场委员会(FOMC)行使投票权时，将表达自己对美联储购债计划的担忧，即担心此计划可能会催生通胀并使联储遭受政治压力。根据在互联网公布的采访稿，费希尔称美国银行系统中累积的过剩储备金可能会“引燃”通胀，并指出联储最终退出非常规政策的计划依赖于一个未经考验的“理论上的退出策略”。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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12/30 九天期反向交易 1,686.62 0.25%(固定利率)
12/30 83天期反向交易 1亿美元 0.59%(固定利率)
12/30 九天期定期存款 -1,048.419 0.24%
《本周主要新闻》
--德国镜报刊登的专访显示，欧洲央行总裁德拉吉认为没有迫切必要进一步降息，且未见到有通缩的迹象。德拉吉称，虽然欧元区危机尚未完全克服，但出现了许多鼓舞人心的迹象，包括有些国家经济在复苏，贸易失衡状况缓解，预算赤字下降。在被问及欧洲央行在11月降息至纪录低点0.25%之后是否还会进一步降息时，德拉吉说，目前我们认为没有迫切降息的必要。他并称，若实质利率为负的话，“既不正常，也不健康”。
--德国央行行长暨欧洲央行管委会委员魏德曼警告，尽管欧元区目前的低利率政策获得了支持的理由，但低通胀率并不应该成为“随意宽松政策”的通行证。在接受德国画报的采访时，魏德曼表示：“欧元区刚刚从战后最严重的经济危机中慢慢恢复，价格风险不大。这支持了实行低利率。”“不过低价格压力不能成为随意放松货币政策的通行证，一旦通胀压力加大，必须确保在恰当的时机加息。”
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周一 107,080
上周三 106,490
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当期变化 +590
注：因日本假期，周二、周三金融市场休市
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行总裁黑田东彦称，他对安倍晋三首相表示日本有望实现2%的通胀率目标。黑田东彦称，他与安倍首相就国内外经济形势交换了看法。黑田同时指出，日本仍处于摆脱通缩的过程之中。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》
--台湾央行周二公布，当日共发行1,599.75亿台币存单，相较存单到期1,597.70亿台币，存单发行余额增2.05亿。
--台湾央行周一公布，当日共发行3,927.8亿台币存单，相较存单到期3,934.8亿台币，存单发行余额减7亿。
--台湾央行一如预期维持重贴现率在1.875%，连续第十季度不变。央行表示，目前台湾十年期公债殖利率随着美债已微幅上扬，台湾未来是否升息，仍将视未来的通膨预期而定。中央银行总裁彭淮南说，美国的长期利率已经上来了，但政策利率还是维持很低的水准，而台湾的10年期公债利率已经随美债上扬一些。 (完) (整理 吴芳; 审校 边竞)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。