《国际主要央行公开市场操作一览》--1月2日

路透上海1月2日 - 美联储(FED)2013年12月18日宣布缩减大规模购债的计划，但暗示维持低利率的时间会较原先承诺的更久，以试图缓和缩减购债的影响。美联储将每月缩减购债规模100亿美元，至750亿美元，缩减购买公债和抵押贷款支持债券(MBS)的规模相同。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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12/31 两天逆回购 -1,977.55 0.03%

12/30 隔夜逆回购 -1,025.73 0.03%

12/27 三天逆回购 -949.95 0.03%

12/26 隔夜逆回购 -469.70 0.03%

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。美联储2013年12月18日宣布，自2014年1月起，将按每月350亿美元的进度购买MBS，2012年9月启动时为每月400亿美元。

其中，在2013年12月12日-2014年1月13日期间，FED计划在滚动操作中，购买约140亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示，明年他在美国联邦公开市场委员会(FOMC)行使投票权时，将表达自己对美联储购债计划的担忧，即担心此计划可能会催生通胀并使联储遭受政治压力。根据在互联网公布的采访稿，费希尔称美国银行系统中累积的过剩储备金可能会“引燃”通胀，并指出联储最终退出非常规政策的计划依赖于一个未经考验的“理论上的退出策略”。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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12/30 九天期反向交易 1,686.62 0.25%(固定利率)

12/30 83天期反向交易 1亿美元 0.59%(固定利率)

12/30 九天期定期存款 -1,048.419 0.24%

《本周主要新闻》

--德国镜报刊登的专访显示，欧洲央行总裁德拉吉认为没有迫切必要进一步降息，且未见到有通缩的迹象。德拉吉称，虽然欧元区危机尚未完全克服，但出现了许多鼓舞人心的迹象，包括有些国家经济在复苏，贸易失衡状况缓解，预算赤字下降。在被问及欧洲央行在11月降息至纪录低点0.25%之后是否还会进一步降息时，德拉吉说，目前我们认为没有迫切降息的必要。他并称，若实质利率为负的话，“既不正常，也不健康”。

--德国央行行长暨欧洲央行管委会委员魏德曼警告，尽管欧元区目前的低利率政策获得了支持的理由，但低通胀率并不应该成为“随意宽松政策”的通行证。在接受德国画报的采访时，魏德曼表示：“欧元区刚刚从战后最严重的经济危机中慢慢恢复，价格风险不大。这支持了实行低利率。”“不过低价格压力不能成为随意放松货币政策的通行证，一旦通胀压力加大，必须确保在恰当的时机加息。”

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周一 107,080

上周三 106,490

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当期变化 +590

注：因日本假期，周二、周三金融市场休市

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦称，他对安倍晋三首相表示日本有望实现2%的通胀率目标。黑田东彦称，他与安倍首相就国内外经济形势交换了看法。黑田同时指出，日本仍处于摆脱通缩的过程之中。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周二公布，当日共发行1,599.75亿台币存单，相较存单到期1,597.70亿台币，存单发行余额增2.05亿。

--台湾央行周一公布，当日共发行3,927.8亿台币存单，相较存单到期3,934.8亿台币，存单发行余额减7亿。