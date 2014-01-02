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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 14:32 BJT

****敬告客户：路透中文新增“中国债市每日综述”例行稿****

亲爱的客户，您好：

路透中文新闻自1月2日起对每日银行间市场报导进行调整，将原有的债市和货币市场收盘稿合并，新增“中国债市每日综述”例行稿，内容涵盖对当日银行间市场的整体表现。该稿件一般在每个交易日下午17:15左右发出。

您可点击 浏览相关报导。

如有建议，欢迎致电86-21-61041781(联系人 边竞)。(完)

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